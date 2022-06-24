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Kadın doktora tuzak kurup tecavüz etmişti! Başhekime 'derhal salıverilmesi' kararıyla tahliye

24.06.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'de kadın doktora tuzak kurup ‘tecavüz dehşetini' yaşattığı iddiasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık başhekim, daha sonra ‘derhal salıverilmesi’ kararıyla tahliye edildi. Nöbet gecesi başhekim tarafından odasına çağrılan doktor E.V., A.Ç. tarafından kendisine içki ve hap içirildiğini, haptan sonra kendisinden geçerek sedyede tecavüze uğradığını iddia etmişti. Sanık başhekim A.Ç. savunmasında, ''Rızası dışında bir şey yapmadım. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim'' dedi.

Kadın doktora tuzak kurup tecavüz etmişti! Başhekime 'derhal salıverilmesi' kararıyla tahliye

Edirne'de yaşayan ancak Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki özel bir hastanede doktor olarak çalışan yabancı uyruklu kadın E.V.'nin iddialarına göre, çalıştığı hastanenin başhekimi A.Ç. nöbet gecesi kendisini odasına çağırıp sohbet etmeye başladılar. Sohbet esnasında başhekimin kendisine ikram ettiği içkiyi içtiğini öne süren kadın doktor, bu sırada başhekimin kendisine hap verdiğini bu hapı da içtiğini anlattı. Hapı içtikten sonra kontrolünü kaybeden kadın, başhekim tarafından odadaki sedyenin üzerine yatırılmasının ardından, başhekimin odanın kapılarını kilitleyip kendisinin kıyafetlerini çıkarmaya başladığını öne sürdü. Kullandığı hap ve içki nedeniyle zayıf düştüğünü ve başhekime karşı koyamadığını anlatan kadın doktor, kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu iddia etti. Yaşadığı dehşet verici olayın ardından ikamet ettiği şehir olan Edirne'de psikoloğa giden kadın doktor, başhekim hakkında şikayetçi olmaya karar verdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan başhekim, tutuklandı.

SKANDAL SAVUNMA: “RIZASI DIŞINDA BİR ŞEY YAPMADIM”

Başhekim A.Ç. hakkında Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘nitelikli cinsel saldırı suçundan dava açıldı. Duruşmaya tutuklu sanık başhekim A.Ç. ve avukatlarıyla birlikte mağdur Doktor E.V.'nin avukatları katıldı. Duruşma savcısı, başhekim A.Ç.'nin “nitelikli cinsel saldırı” suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık başhekim A.Ç.'den son sözü soruldu ve başhekim A.Ç. “Rızası dışında bir şey yapmadım. Bu suçu işlemedim” dedi. Kadın doktor E.V.'nin avukatı Bedia Mutlu Mirzabey de savunmasında, doktor olan mağdurun namus değerleri hakkında yalan söylemeyeceğini söyledi.

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BAŞHEKİMİN GEÇMİŞİ İNDİRİM SEBEBİ KABUL EDİLDİ, CEZASINDA İNDİRİM YAPILDI

Mahkeme heyeti, sanık başhekim A.Ç.'nin “nitelikli cinsel saldırı” suçundan takdiren asgari hadden 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık başhekimin taciz olayını kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak kadın doktora karşı gerçekleştirmesi kanaatine varıldığından sanık başhekimin cezasında artırım yapılarak 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık başhekimin geçmişi, verilen cezanın geleceği üzerindeki etkileri indirim sebebi kabul edilerek indirim yapılarak 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

BAŞHEKİM MAĞDURİYET YAŞADIĞINI SÖYLEYİP, TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Başhekimin karara itiraz etmesinin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi’nde yeninden duruşma yapıldı. Tutuklu sanık başhekim A.Ç. “kişisel veya ailevi olarak ciddi mağduriyet içerisinde olduğum göz önüne alınarak tahliyeme karar verilmesini talep ederim” dedi.

CUMHURİYET SAVCISI TUTUKLULUĞUNU İSTEDİ

Mahkemenin Cumhuriyet Savcısı “tutuklu sanığın üzerine atılın suçun niteliğine suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, suç için öngörülen ceza miktarına göre kaçma şüphesinin varlığı bu durumda adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı da dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi kamu adına talep olunur” dedi.

‘DERHAL SALIVERİLMESİ’ KARARIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Ardından mahkeme başkanı sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine ve derhal salıverilmesi için tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasına karar verdi.

(İHA)

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