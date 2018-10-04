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Kadın doktorun odasında yaptıkları... Bilgisayarından çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 13:14 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) özel hastanede kantin görevlisi Veli T., kadın doktorun odasına gizli kamera yerleştirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Kadın doktorun odasında yaptıkları... Bilgisayarından çıktı!

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da özel bir hastanede görevli kadın doktor N.A., odasındaki gizli kamerayı fark etti. N.A.'nın ihbarıyla hastaneye gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, gizli kamerayı yerleştiren kişinin Veli T. olduğu belirlendi. Şüpheliyi gözaltına alan polis, gizli kamera ile Veli T.'nin cep telefonuna ve bilgisayarına incelemek üzere el koydu.

HASTALARI DA GÖRÜNTÜLEMİŞ

Polisin yaptığı ilk incelemede, gizli kamera kayıtlarında doktor N.A.'nın kıyafetini değiştirdiği anlarla çıplak görüntülerinin yer aldığı belirlendi. Ayrıca, şüpheli Veli T.'nin cep telefonunda ve bilgisayarında başka kadınların görüntüleri de bulundu. Şüphelinin hastaneye gelen kadın hastaları da görüntülediği tespit edildi. Polisin, Veli T.'ye ait cep telefonu ve bilgisayarda geniş çaplı inceleme yapacağı belirtildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Veli T., tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Hastanede kadın doktorun odasına gizli kamera yerleştirdiHastanede kadın doktorun odasına gizli kamera yerleştirdi
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Anahtar Kelimeler:
KKTC Gizli Kamera

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