Kadın doktorun odasında yaptıkları... Bilgisayarından çıktı!

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da özel bir hastanede görevli kadın doktor N.A., odasındaki gizli kamerayı fark etti. N.A.'nın ihbarıyla hastaneye gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, gizli kamerayı yerleştiren kişinin Veli T. olduğu belirlendi. Şüpheliyi gözaltına alan polis, gizli kamera ile Veli T.'nin cep telefonuna ve bilgisayarına incelemek üzere el koydu.
HASTALARI DA GÖRÜNTÜLEMİŞ
Polisin yaptığı ilk incelemede, gizli kamera kayıtlarında doktor N.A.'nın kıyafetini değiştirdiği anlarla çıplak görüntülerinin yer aldığı belirlendi. Ayrıca, şüpheli Veli T.'nin cep telefonunda ve bilgisayarında başka kadınların görüntüleri de bulundu. Şüphelinin hastaneye gelen kadın hastaları da görüntülediği tespit edildi. Polisin, Veli T.'ye ait cep telefonu ve bilgisayarda geniş çaplı inceleme yapacağı belirtildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Veli T., tutuklandı.
Kaynak: DHA
Kıbrıs'ı sarsan peş peşe iki skandal! Kadınların çıplak görüntülerini çekip…
Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu
Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar
Mehmet Sait Sürer öldürüldü!
HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor
'Pes' dedirten görüntü! Cesedi sosyal medyadan paylaşmak için yarıştılar
Aynı kadına aşık olunca... Sonu feci bitti
İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına sadece günler kaldı! Peki bizi neler bekliyor?
İnsan Ken bebek sözünü tutamadı! İşte son hali
AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!
Sony, PlayStation Store'da "BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler" başlıklı yeni kampanyasını başlattı. İşte detaylar!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten nesilleri kaybediyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum