'Kadın Dostu Şirketler 2019' ödülleri sahiplerini buldu

CAPİTAL Dergisi tarafından 'Kadın Dostu Şirketler 2019 Ödül Töreni' PwC Türkiye iş birliği ve ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu yıl 6'ncı kez Türkiye'de kadın istihdamına en büyük katkıyı yapan şirket ve gruplar ödüllendirildi.

Capital Dergisi tarafından iş yaşamında kadın istihdamının önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen araştırmanın ödül töreni, PwC Türkiye Experience Center'da düzenlendi. Törende açılış konuşmalarını Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş ve PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın yaptı. Rauf Ateş, konuşmasında, "Kadın dostu şirketler, bir ölçüde iş dünyasından gelen talep ile doğmuş, hayat bulmuş bir araştırmadır. Amacımız, bir yandan farklılık yaratırken diğer yandan da kadın çalışan ve kadın yönetici sayısı ile oranlarındaki değişimi gözlemlemektir. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bu araştırma, iş dünyasındaki eğilimleri ortaya koyuyor. Fark yaratan şirketlerin kendilerini göstermesini de sağlıyor. Bu açıdan önemlidir, diye düşünüyoruz" dedi.