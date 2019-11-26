Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Birleşik Krallık'ın Wrexham kentine bağlı Johnstown'da yaşayan Ayshea Gunn, şehirdeki Berwyn Hapishanesi'nde çalışıyordu. Britanya'nın en büyük erkek hapishanesi olan Berwyn'de gardiyan olarak çalışan 27 yaşındaki kadın, bir mahkumla uygunsuz ilişki yaşadı.
2017 yılında hizmet vermeye başlayan hapishanede hırsızlık suçundan yatmakta olan Khuram Razaq ile gardiyan Ayshea arasında hapishane kurallarına uygun olmayan bir ilişki gelişti.
2017 yılında hizmet vermeye başlayan hapishanede hırsızlık suçundan yatmakta olan Khuram Razaq ile gardiyan Ayshea arasında hapishane kurallarına uygun olmayan bir ilişki gelişti.
Gardiyan ile mahkumun ilişkisi, 31 Temmuz 2018'de başladı ve 20 Kasım 2018'e kadar devam etti. Ayshea Gunn ve Khuram Razaq'ın ilişkileri iddiaya göre dört ay sürdü.
Ayshea Gunn, kefaletle serbest bırakıldı. Mold Magistrates Mahkemesi'nde görülen duruşmada çiftin ilişkisine dair detaylar verilmedi.
Duruşmaya siyah bir takımla katılan Ayshea Gunn, duruşmada sadece adını, doğum tarihini ve adresini doğrulamak için söz aldı. Mahkeme salonu bekleyen basın mensuplarına ise bir açıklama yapmadı.
Savcı Robert Blakemore, 29 yaşındaki mahkum Khuram Razaq'ın, hapishaneden kamera ile bağlantı kurarak tanıklık edebileceğini söyledi.
Çiftin hapishane sınırları içinde cinsel ilişki yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor.
Duruşma sadece beş dakika sürdü ve 23 Aralık tarihine ertelendi. Gardiyan Ayshea Gunn'ın mahkumla olan uygunsuz ilişkisi özellikle İngiltere basınında büyük yankı uyandırdı.
Wrexham'daki Berwyn Hapishane'si 28 Şubat 2017'de açılmıştı. Berwyn, "süper hapishane" olarak anılsa da sık sık olumsuz haberlerle gündeme geliyor.
Geçen ay, hapishanede çalışan biri, bir mahkum tarafından rehin alınmıştı. Olay kimse yaralanmadan atlatılsa da basında büyük yer bulmuştu.
Bu olaydan sadece birkaç gün önce ise, bir mahkum hapishanenin çatısına tırmanyı başardı. Güvenlik problemelriyle gündeme gelen hapishane çalışanı da cezaevine gönderildi.
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