Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Birleşik Krallık'ın Wrexham kentine bağlı Johnstown'da yaşayan Ayshea Gunn, şehirdeki Berwyn Hapishanesi'nde çalışıyordu. Britanya'nın en büyük erkek hapishanesi olan Berwyn'de gardiyan olarak çalışan 27 yaşındaki kadın, bir mahkumla uygunsuz ilişki yaşadı.

2017 yılında hizmet vermeye başlayan hapishanede hırsızlık suçundan yatmakta olan Khuram Razaq ile gardiyan Ayshea arasında hapishane kurallarına uygun olmayan bir ilişki gelişti.

2017 yılında hizmet vermeye başlayan hapishanede hırsızlık suçundan yatmakta olan Khuram Razaq ile gardiyan Ayshea arasında hapishane kurallarına uygun olmayan bir ilişki gelişti.

Gardiyan ile mahkumun ilişkisi, 31 Temmuz 2018'de başladı ve 20 Kasım 2018'e kadar devam etti. Ayshea Gunn ve Khuram Razaq'ın ilişkileri iddiaya göre dört ay sürdü.

Ayshea Gunn, kefaletle serbest bırakıldı. Mold Magistrates Mahkemesi'nde görülen duruşmada çiftin ilişkisine dair detaylar verilmedi.

Duruşmaya siyah bir takımla katılan Ayshea Gunn, duruşmada sadece adını, doğum tarihini ve adresini doğrulamak için söz aldı. Mahkeme salonu bekleyen basın mensuplarına ise bir açıklama yapmadı.