HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

01.04.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar takım sıralamasında 140 puanla zirvede yer aldı

BUDAPEŞTE (AA) - Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı, büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda müsabakalar sona erdi.

Budapeşte'de 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, 140 puanla takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonluk kupasını Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman aldı.

Türkiye, kadınlarda 140 puanla tarihinde ilk kez büyüklerde Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 135 puanla Ukrayna ikinci, 110 puanla da Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı.

- Kazanılan madalyalar

Şampiyonada, Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit altın, Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş, Bediha Gün bronz madalya aldı. Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu ve Yağmur Çakmak da beşinci oldu.

Kadınlar 76 kilo finalinde Estonyalı Epp Maee'yi yenen Yasemin, kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

50 kilo finalinde Bulgar Miglena Georgieva Selishka'yı tuşla mağlup eden Evin ise büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halkbank'lı voleybolcular CEV Challenge Kupası şampiyonluğuna inanıyorHalkbank'lı voleybolcular CEV Challenge Kupası şampiyonluğuna inanıyor
Biden'dan çok konuşulacak sözler! 'Bir koronavirüs, iki Putin'Biden'dan çok konuşulacak sözler! 'Bir koronavirüs, iki Putin'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak sözler: O vergi memuru! Ama ben ekonomistim...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak sözler: O vergi memuru! Ama ben ekonomistim...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ramirez ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ramirez ile bir araya geldi

Diyarbakır'da müşterilerini dolandırdığı iddia edilen kuyumcu tutuklandı

Diyarbakır'da müşterilerini dolandırdığı iddia edilen kuyumcu tutuklandı

Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi

Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi

Gezici Kütüphane "kültür yolculuğu" ile çocukları kitapla buluşturuyor

Gezici Kütüphane "kültür yolculuğu" ile çocukları kitapla buluşturuyor

İnebolu'da Zarbana Çayı'nın yükselen suyu köy yolunu ulaşıma kapattı

İnebolu'da Zarbana Çayı'nın yükselen suyu köy yolunu ulaşıma kapattı

Afyonkarahisar'da 15 hırsızlık zanlısı yakalandı

Afyonkarahisar'da 15 hırsızlık zanlısı yakalandı

İlginizi Çekebilir

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Hamileler oruç tutabilir mi?

Hamileler oruç tutabilir mi?

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.