Kadın hastalıklarında hipnozun yeri nedir? İlk gece korkusu, adet ağrıları hipnozla giderilebilir mi?

Hipnoz, etkili farmasötik ve cerrahi tedavi seçeneklerinin sınırlı olduğu 1700'lerin sonlarında tıbbi durumların tedavisi olarak popüler hale geldi. Hipnozun çağdaş tıpta bir rolü olup olmadığını belirlemek için ilgili araştırmalar ve birkaç vaka raporu gözden geçirilir. Çok sayıda rapor arasında tekniklerde önemli farklılıklar olmasına rağmen, hipnozla tedavi edilen hastalar birçok farklı tıbbi durum için önemli faydalar elde etti.

Ulusal Sağlık Enstitüleri, hipnozu içeren tamamlayıcı ve alternatif tıbbın klinik denemelerini desteklemektedir.

HİPNOZLA İLK GECE KORKUSUNDAN KURTULUNABİLİR

Kadınların genelde fizyolojik, biyolojik ve psikolojik bir takım sorunları olmaktadır. Örneğin psikolojik açıdan, ilk gece, gebe kalma, düşük yapma korkusu gibi bir takım fobik durumlardan bahsedilebilir.

Bu fobik durumlardan, hipnotik uygulamalarla kısa bir zamanda kurtulmak mümkündür. Psikoterapik süreçlerle de yapılabilen bu çalışmalar, hipnoterapik uygulamalarla da çözülebilir.

Sancılı adetler söz konusu olduğunda veya buna benzer bir takım kadın hastalıklarıyla ilgili ağrılı ve sıkıntılı durumlar söz konusu olduğunda, yapısal bir sorun söz konusu değilse, hipnotik uygulamaların uzmanı tarafından yapılması mümkündür.