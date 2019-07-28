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Kadın kıyafetli erkek hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 12:33 | Son Güncelleme

ERZURUM’un Horasan ilçesinde kadın kıyafetiyle girdikleri marketten 500 TL nakit para ve 50 bin lira değerinde sigara çalan 2 kişi yakalandı.

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’un Horasan ilçesinde kadın kıyafetiyle girdikleri marketten 500 TL nakit para ve 50 bin lira değerinde sigara çalan 2 kişi yakalandı. Olay, 22 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında Horasan ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeni Kars Caddesi’nde meydana geldi. İki kişi yüzlerini gizlemek başörtüsü takıp, kadın pardösüsü giyerek Mahmut Toprak’a ait manava girdi. Hırsızlar, iş yerindeki kasadan 500 TL nakit para ile 50 bin lira değerinde çeşitli markalarda sigara ve bilgisayarı çaldı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ortak çalışma yaptı. İş yerindeki güvenlik kamerası ile çevredeki iş yerlerine ait kameraların kayıtlarını inceleyen polisler, kadın kılığındaki şüphelilerin A.B. ile F.Y. olduklarını belirledi. Şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çaldıkları sigaralar ve bilgisayar da bulundu. Şüphelilerin Horasan Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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