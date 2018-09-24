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Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 09:18 | Son Güncelleme

Adana'da 14 yaşındaki bir çocuk tarafından öldürülen Ali Genç'in anneyle yasak aşk yaşadığı bu nedenle çocuk tarafından öldürdüğü ileri sürüldü. Tutuklanan anne babanın çocuğu cinayet işlemeye götürme anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Yüreğir ilçesinin Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi 233 Sokak girişinde 21 Eylül akşamı meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde pompalı tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan Ali Genç, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, cinayeti işlediği ileri sürülen M.F.K.’yı (14) evinin yakının da yakalarken olayda kullanılan suç aletini de buldu.

Kan donduran olay! 'Bana küfredince pompalı tüfeği aldım ve...'

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Cinayet dedektifleri katilin 14 yaşındaki bir çocuk olduğunu görünce olayın anne ve babayla bir bağlantısı olabileceğini düşünerek eve gidip baba Ali Rıza’yı (40) daha sonra anne Sultan Karaaslanyiğit’i (36) gözaltına aldı.
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Anne ilk ifadesinde olaydan haberi olmadığını, baba ise evde uyurken oğlunun eve gelip pompalı tüfeği alıp gittiğini arkasından giderek durdurmak istediğini ancak oğlunun gittiğini söylediği öğrenildi.
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Çocuk katil zanlısının ise "Motosikletine binmek istedim. Beni tersledi ve itti. Daha sonra bana küfredince eve giderek pompalı tüfeği aldım ateş ettim" diye ifade verdiği öğrenildi.
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POLİS İNANMADI, GÜVENLİK KAMERASI ARADI

POLİS İNANMADI, GÜVENLİK KAMERASI ARADI
Polis ne annenin ne babanın ne de çocuğun verdiği ifadeye inanmayarak ailenin evi etrafında ve olay yerinde güvenlik kamerası görüntüsü aradı. Yapılan araştırmada ailenin kaldığı apartmanın güvenlik kamerasına ulaşıldı.
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Görüntülerde çocuk, anne ve babanın asansörden birlikte indiği, çocuğun elinde pompalı tüfekle önde anne ve babanın ise onun arkasından birlikte gittikleri görüldü. Daha sonra polis cinayetin işlendiği yerde de bir güvenlik kamerasına ulaştı. Bu görüntüde ise Ali Genç'in motosiklet ile geçince anne, baba ve çocuğun koştuğu babanın eliyle oğluna şahsı gösterdiği yer alıyor. Bunun üzerine polis anne, babanın yeniden ifadesini aldı. Savcılık ise çocuğun psikolog eşliğinde yeniden ifadesini aldı.
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Yeniden alınan ifadelerde çocuk bu kez "Anneme laf atıyordu. Onu rahatsız ettiği için öldürdüm” diye ifade verdi. Azmettirici olarak gözaltında tutulan anne Sultan Karaaslanyiğit, "1 yıl önce iş yerlerimiz yan yanaydı. Ali, oğluma cinsel tacizde bulundu.
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Oğlumda bu yüzden öldürmüştür” derken baba Ali Rıza Karaaslanyiğit ise "Ben uyuyordum. Oğlumun bir anda evde bulunan tüfeği alarak dışarı çıktığını gördüm. Bende peşinden oğlumu durdurmak için çıktım. Ben başka bir şey bilmiyorum” dediği öğrenildi.
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"KOCAM YOK, EVDE TEKİM BANA GEL"

"KOCAM YOK, EVDE TEKİM BANA GEL"
Polis bu ifadeler üzerine annenin telefonunu incelemeye aldı. Yapılan incelmede annenin Ali Genç'e "Kocam yok evde tekim bana gel" ve "İstersen taksiyle ben geleyim adres ver" diye mesajlaştığı Ali Genç'in de "Ben sana gelirim" diyerek motosiklete binip eve geldiğini saptadı. Ancak buna rağmen anne aralarında ilişki olmadığını ileri sürdü.
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Yapılan değerlendirmede kadın ile Ali Genç arasında ilişki olduğu, bunu da baba öğrenince annenin Ali Genç'in kendisini rahatsız ettiğini söylediği bu nedenle anne ve babanın 14 yaşındaki çocuklarına Ali Genç'i öldürttüğü ileri sürüldü. Anne ve baba azmettirmekten, çocuk ise adam öldürmekten adliyeye sevk edildi. 3 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Anahtar Kelimeler:
cinayet yasak aşk

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
oof güne yine klasik bir adana haberiyle başladık :( adanalılar ne kullanıyorda böyleler acaba
bu nasıl anne baba, anası kudurmuş, cezasını çocuk çekiyor
Pislik kadın yüzünden olanlara bak
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