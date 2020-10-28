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Kadın muhtar, balık tutabilmesi için eşine "Hanımdan İzin Belgesi" çıkarttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 15:36 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Cünürye Mahallesi Muhtarı Binnaz Atılkan, eşinin balık tutabilmesi için "Hanımdan İzin Belgesi" çıkarttırdı.

Kadın muhtar, balık tutabilmesi için eşine "Hanımdan İzin Belgesi" çıkarttı

İnebolu’da Cünürye Mahallesi Muhtarı Binnaz Atılkan, Boyranaltı Mevkisinde olta ile balık tutan mahalle sakinlerini bir araya getirerek, başarı belgesi verdi. Başarı Belgesini olta ile balık avlayan balıkçılara takdim eden Cünürye Mahallesi Muhtarı Binnaz Atılkan, ayrıca eşi için de izin belgesi çıkarttırarak olta ile balık tutabilmesi için izin belgesi verdi. İzin belgesi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen olta balıkçıları, yaşadıkları duruma şaşırarak bir süre aralarında gülüşmelere neden oldu.

"BALIK TUTMAK BİR KÜLTÜRDÜR"

Olta balıkçılarına başarı belgesi takdim eden Cünürye Muhtarı Binnaz Atılkan, “Mahallemizde farkındalık oluşturmak istedik. Vatandaşlarımızı olta balıkçılığına teşvik etmek amacı ile böyle bir etkinlik düzenledik. Çünkü balık tutmak bir kültürdür. Özgüven sağlama yollarından bir tanesidir. Balık tutanlar birçok sorundan kötülüklerden ve fenalıklardan uzaklaşıp oltaya odaklanırlar. Diğer taraftan daha önce birbirlerini tanımayan birçok insan burada tanışmaya ve kaynaşmaya başladı. Bu süreçte olta balıkçılığını en çok özendiren, grup kuran Zafer Yeğin beyefendiye çok teşekkür ediyorum. En çok balık, en büyük balık ve en çeşitli balık yakalayan diye kategori koymak istedim ama bizim oltacılarımızın hepsi birbirinden daha değerli. İlçemiz sakinlerini sahilimizde olta atmayan davet ediyorum” dedi.

Olta balıkçıları ile bir süre sohbet de eden Cünürye Muhtarı Binnaz Atılkan, olta balıkçılarına Başarı Belgesi takdim ettikten sonra eşi içinde çıkarttığı Hanımdan İzin Belgesini eşine verdi.

(İHA)

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