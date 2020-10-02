Kadın öğrencinin sözünü kesen öğrencilerin videosu viral oldu

BuzzFeed News’e konuşan 22 yaşındaki Claire adlı öğrenci “Bazı kadın öğrenciler bu programın en başarılı öğrencileri ve ne kadar başarılı olursak olalım, erkekler bizi ciddiye alıyor gibi görünmüyor” dedi.

Claire McDonnell, bu hafta başında Zoom üzerinden proje çağrısı yaparken, erkek sınıf arkadaşları genç kadının sözünü defalarca böldü ve onu konuşturmadı. İşler o kadar kötüye gitti ki, Claire yaşananları kaydetti.

McDOnnell, başta videoyu yalnızca bir sınıf arkadaşıyla ve başka bir yakın arkadaşıyla paylaşmayı planlamıştı. Ancak vidoeyu tekrar izleyen ve düşünen Claire, “erkek egemen bir alanda, kadınların neler yaşadığına dair harika bir örnek” olduğunu düşündüğü için, videoyu TikTok hesabında paylaştı.

Video, kısa sürede TikTok’ta viral oldu ve 2.5 milyondan fazla izlendi.

Farklı alanlarda çalışan kadınlar video hakkında ne dedi?

“Aman Allah’ım. Bu videoyu izlemek çok acı verici. Çünkü kendimden çok fazla şey buldum. Ben tam zamanlı özel matematik dersi veriyorum. Sık sık beni rahatsız eden, işimi nasıl yapmam gerektiğini söyleyen ebeveynlerle karşılaşıyorum. Onlara sık sık, yaptığım şeyi bildiğim için bana ödeme yaptıklarını hatırlatmak zorunda kalıyorum. Bu kişiler neredeyse her zaman babalar oluyor. İşimi nasıl yapmam gerektiği ile ilgili beni sorgulayan hiçbir anneyle karşılaşmadım. Genellikle tavsiyelerim için gözümün içine bakıyorlar. Eğer işimi nasıl yapmam gerektiğini söyleyen bir ebeveyn varsa, bu genellikle bir baba oluyor."

