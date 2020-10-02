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Kadın öğrencinin sözünü kesen öğrencilerin videosu viral oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2020 14:54 | Son Güncelleme

Claire McDonnell, Iowa Üniversitesi’nde bilim ve finans lisansüstü programında eğitim alan 60 erkek öğrenciyle birlikte eğitim alan 4 kadın öğrenciden 1’i ve bu azınlığın bir sorunu var.

Kadın öğrencinin sözünü kesen öğrencilerin videosu viral oldu

BuzzFeed News’e konuşan 22 yaşındaki Claire adlı öğrenci “Bazı kadın öğrenciler bu programın en başarılı öğrencileri ve ne kadar başarılı olursak olalım, erkekler bizi ciddiye alıyor gibi görünmüyor” dedi.

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Claire McDonnell, bu hafta başında Zoom üzerinden proje çağrısı yaparken, erkek sınıf arkadaşları genç kadının sözünü defalarca böldü ve onu konuşturmadı. İşler o kadar kötüye gitti ki, Claire yaşananları kaydetti.

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McDOnnell, başta videoyu yalnızca bir sınıf arkadaşıyla ve başka bir yakın arkadaşıyla paylaşmayı planlamıştı. Ancak vidoeyu tekrar izleyen ve düşünen Claire, “erkek egemen bir alanda, kadınların neler yaşadığına dair harika bir örnek” olduğunu düşündüğü için, videoyu TikTok hesabında paylaştı.

Video, kısa sürede TikTok’ta viral oldu ve 2.5 milyondan fazla izlendi.

@cleasel

my male classmates love listening to my input and letting me finish my sentences ❤️. true respectful kings ????. ##fyp ##womeninstem ##misogyny ##men

♬ original sound - Claire McDonnell

Farklı alanlarda çalışan kadınlar video hakkında ne dedi?

“Aman Allah’ım. Bu videoyu izlemek çok acı verici. Çünkü kendimden çok fazla şey buldum. Ben tam zamanlı özel matematik dersi veriyorum. Sık sık beni rahatsız eden, işimi nasıl yapmam gerektiğini söyleyen ebeveynlerle karşılaşıyorum. Onlara sık sık, yaptığım şeyi bildiğim için bana ödeme yaptıklarını hatırlatmak zorunda kalıyorum. Bu kişiler neredeyse her zaman babalar oluyor. İşimi nasıl yapmam gerektiği ile ilgili beni sorgulayan hiçbir anneyle karşılaşmadım. Genellikle tavsiyelerim için gözümün içine bakıyorlar. Eğer işimi nasıl yapmam gerektiğini söyleyen bir ebeveyn varsa, bu genellikle bir baba oluyor."
1-yorum

“Böyle şeyler çok sık yaşanıyor. Kayda geçtiği için çok memnunum. Erkeklerin domine ettiği bir alanda çalışan çoğu kadın, bunlara yabancı değildir.”
2-yorum

“Büyük yapı projelerinde çalışırken sürekli yaşanan bir şey. İnşaat ve site yönetimi, benden 15 yaş büyük yöneticime gitmek yerine bana geliyordu. Sıklıkla onları durdurmak ve bu konuyu yöneticim olan hanımla tartışmaları gerektiğini söylemek zorunda kalıyordum. Ben sadece ona yardım etmek ve ona lazım olacak notları almak için oradaydım. Onunla çalışmayı sevmiştim.”
3-yorum

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