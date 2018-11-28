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Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 14:11 | Son Güncelleme

İstanbul'da ehliyetsiz otomobil kullanırken yakalanan bir kadın öğretmen, trafik polisi tarafından ceza kesilince çığlık atarak kendinden geçti. Memurun ceza kesmesini engellemek için çığlık atan kadına polisin tepkisi de bir hayli ilginç oldu: Lan bağırma hanımefendi!

Geçtiğimiz günlerde yapılan ve trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İçişleri Bakanlığı ise emniyet kuvvetlerine yurt genelinde trafik denetimlerini artırmaları için talimat verdi.

Çevirmelerde, kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağarken bir kadın öğretmenin cezaya itirazı kulakları sağır etti!

EMEKLİ ÖĞRETMEN CEZA KESİLMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN ÇIĞLIK ATTI

Son olarak polis denetiminde ehliyetsiz olduğu tespit edilen bir öğretmene ceza kesildi. Ceza kesilmesini engellemek çığlık atan kadına bir memur, "Lan bağırma hanımefendi" diye tepki gösterdi.

Yaşananlar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra yüzlerce paylaşım alırken, kullanıcıların büyük bir bölümü kadının neden çığlık attığını anlayamadı.

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istanbul ehliyet trafik polisi öğretmen

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