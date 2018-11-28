Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

Geçtiğimiz günlerde yapılan ve trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İçişleri Bakanlığı ise emniyet kuvvetlerine yurt genelinde trafik denetimlerini artırmaları için talimat verdi.

Çevirmelerde, kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağarken bir kadın öğretmenin cezaya itirazı kulakları sağır etti!

EMEKLİ ÖĞRETMEN CEZA KESİLMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN ÇIĞLIK ATTI

Son olarak polis denetiminde ehliyetsiz olduğu tespit edilen bir öğretmene ceza kesildi. Ceza kesilmesini engellemek çığlık atan kadına bir memur, "Lan bağırma hanımefendi" diye tepki gösterdi.

Yaşananlar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra yüzlerce paylaşım alırken, kullanıcıların büyük bir bölümü kadının neden çığlık attığını anlayamadı.

