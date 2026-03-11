KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Kadın öğretmen torna tezgahında öğrencilerine üretimi öğretiyor

Samsun'da bir lisede görev yapan ve CNC makinesi kullanabilen kadın öğretmen, erkek egemen olarak bilinen sanayi mesleğinde öğrencilerine hem üretimin inceliklerini hem de meslek sevgisini aşılayarak ilham oluyor.

Kadın öğretmen torna tezgahında öğrencilerine üretimi öğretiyor

Makine mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Samsun'da bir lisede öğretmen olarak görev yapmaya başlayan 32 yaşındaki Melek Cangül, okulun atölyesinde öğrencilerine uygulamalı eğitim vererek geleceğin ustalarını yetiştiriyor. Genellikle erkeklerin tercih ettiği bir alan olarak bilinen CNC ve torna mesleğinde çalışan Cangül, hem öğrencileri hem de çevresindeki gençler için rol model oluyor.

ÇOCUK YILLARINDA BAŞLAMIŞ

Atölyede tezgâhın başına geçerek öğrencilere parça üretiminin inceliklerini anlatan Cangül, teknik bilginin yanı sıra disiplin, sabır ve üretim kültürünü de aktarmaya çalıştığını ifade etti. Mesleğe olan ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını belirten Cangül, babasının döküm iş yeri sayesinde bu alana yöneldiğini söyledi.

Kadın öğretmen torna tezgahında öğrencilerine üretimi öğretiyor 1

BABASINI ÖRNEK ALDI

Babasıyla küçük yaşlardan itibaren iş yerine gidip geldiğini dile getiren Cangül, "Babamın kendine ait bir döküm iş yeri vardı. Çocukken onunla sürekli gidip gelmem mesleğe olan ilgimi artırdı. Babam da bu konuda beni çok destekledi ve bu işi yapabileceğime dair bana güven verdi. Bu nedenle makine mühendisliği okumaya karar verdim. Bölümü bitirdikten sonra aile işimize de devam ediyoruz" diye konuştu.

Kadın öğretmen torna tezgahında öğrencilerine üretimi öğretiyor 2

KIZ ÖĞRENCİLER DE BU MESLEĞE YÖNELMEYE BAŞLADI

Kadınların sanayi alanında başarılı olabileceğini vurgulayan Cangül, ilk başta bazı insanların kadınların bu meslekte dezavantaj yaşayabileceğini düşündüğünü belirterek, "Biz kadınlar olarak elimizden gelen her işi yapabileceğimize inanıyorum. Makine mühendisliği teknik detayların yoğun olduğu bir meslek olsa da kadınların bu alanda rahatlıkla başarılı olabileceğini düşünüyorum. Son zamanlarda kız öğrencilerin de bu mesleğe yönelmeye başladığını görüyoruz. Beni veya diğer kadın meslektaşlarımızı gördüklerinde bu alana karşı daha istekli ve motive oluyorlar. Bu da bizim için ayrıca gurur verici" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her öğünde bunu yedi, 23 kilo verdi! İşte zayıflamanın sırrıHer öğünde bunu yedi, 23 kilo verdi! İşte zayıflamanın sırrı
Karnaval, kadınların hikayesini Aşkım Kapışmak ile sahneye taşıdıKarnaval, kadınların hikayesini Aşkım Kapışmak ile sahneye taşıdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tornacı Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.