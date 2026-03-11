Kadın öğretmen torna tezgahında öğrencilerine üretimi öğretiyor

Makine mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Samsun'da bir lisede öğretmen olarak görev yapmaya başlayan 32 yaşındaki Melek Cangül, okulun atölyesinde öğrencilerine uygulamalı eğitim vererek geleceğin ustalarını yetiştiriyor. Genellikle erkeklerin tercih ettiği bir alan olarak bilinen CNC ve torna mesleğinde çalışan Cangül, hem öğrencileri hem de çevresindeki gençler için rol model oluyor.

ÇOCUK YILLARINDA BAŞLAMIŞ

Atölyede tezgâhın başına geçerek öğrencilere parça üretiminin inceliklerini anlatan Cangül, teknik bilginin yanı sıra disiplin, sabır ve üretim kültürünü de aktarmaya çalıştığını ifade etti. Mesleğe olan ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını belirten Cangül, babasının döküm iş yeri sayesinde bu alana yöneldiğini söyledi.

BABASINI ÖRNEK ALDI

Babasıyla küçük yaşlardan itibaren iş yerine gidip geldiğini dile getiren Cangül, "Babamın kendine ait bir döküm iş yeri vardı. Çocukken onunla sürekli gidip gelmem mesleğe olan ilgimi artırdı. Babam da bu konuda beni çok destekledi ve bu işi yapabileceğime dair bana güven verdi. Bu nedenle makine mühendisliği okumaya karar verdim. Bölümü bitirdikten sonra aile işimize de devam ediyoruz" diye konuştu.

KIZ ÖĞRENCİLER DE BU MESLEĞE YÖNELMEYE BAŞLADI

Kadınların sanayi alanında başarılı olabileceğini vurgulayan Cangül, ilk başta bazı insanların kadınların bu meslekte dezavantaj yaşayabileceğini düşündüğünü belirterek, "Biz kadınlar olarak elimizden gelen her işi yapabileceğimize inanıyorum. Makine mühendisliği teknik detayların yoğun olduğu bir meslek olsa da kadınların bu alanda rahatlıkla başarılı olabileceğini düşünüyorum. Son zamanlarda kız öğrencilerin de bu mesleğe yönelmeye başladığını görüyoruz. Beni veya diğer kadın meslektaşlarımızı gördüklerinde bu alana karşı daha istekli ve motive oluyorlar. Bu da bizim için ayrıca gurur verici" ifadelerini kullandı.