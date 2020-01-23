Ordu'nun balıkçılık yapan 'Kadın reisler'i

Daha çok erkek işi olarak bilinen balıkçılığı ustaca yaparak görenlerin takdirini kazanan balıkçı kadınlar, Karadeniz´in hırçın dalgalarına adeta meydan okuyarak küçük teknelerle açıldıkları denizde eşleriyle birlikte balık avı yapıyor. Denizde hem teknenin kaptanlığını yapan hem de ağları denize bırakarak sabırla balıkların ağlara takılmasını bekleyen kadınların avladıkları balıklar Orduluların sofrasını süslüyor.

Köyün 60 yıllık hayali gerçekleşiyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Okçulu, Kovanlı ve Büyükağız Mahallelerindeki balıkçı kadınların davetine katıldı. Balıkçı kadınlarla sohbet eden, sıkıntılarını dinleyen Başkan Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde çalışmasını başlattığı ve 2010 yılında temelini attırdığı mendireğin bulunduğu alanı da inceledi. Mendireğin inşa edilmesiyle 3 köyün 60 yıllık hayalini gerçekleştiren Başkan Güler, yeni bir çalışma ile balıkçı barınağının marina tarzı yeniden düzenleneceğini açıkladı.

BALIKÇI BARINAĞI MARİNA OLUYOR Başkan Güler, üç mahallede 72 balıkçı ailesinin ortak kullandığı balıkçı barınağının mendireği için ilk çalışmayı Enerji Bakanlığı döneminde başlattığını, 2010 yılında temelini attıklarını ve balıkçı ailelerinin önemli bir ihtiyacını giderdiklerini hatırlattı. Barınağın yeniden düzenleneceğini belirten Başkan Güler, marina tarzı bir düzeleme ile hem su ürünleri hem de eko-turizm amaçlı bir hale getireceklerini kaydetti.

Başkan Güler, “Okçulu-Büyükağız-Kovanlı Balıkçı Barınağı benim yıllardır üzerinde çalıştığım bir projeydi. Hem bakanlığım döneminde hem de bakanlık sonrasında buradaki çalışmaları hep yakından takip ederek önünü açtık. Burası şu anda yeterli bir durumda değil. Eksiklikleri bulunuyor. Bunları sıfırdan toparlayacağız. Bu barınakta kadın reislerimizin emekleri var. Zor şartlar altında denize çıkıyorlar, balık tutuyorlar. Soğukla dalgayla mücadele ediyorlar. Kadın reislerimiz dünyada sayılı durumdalar. Onlara çağdaş, konforlu ve modern bir ortam hazırlamak istiyoruz. Kadın reislerimiz isteklerini bizlere hazırlayıp gönderecekler. Onların talepleri doğrultusunda bir buçuk sene içerisinde şekillendirmeyi düşünüyoruz. Buraya balıkçı lokantası da açmak istiyoruz. Burayı eko-turizm açısından daha tanınır bir hale getireceğiz” dedi.

60YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ Ana geçim kaynağı fındıktan sonra balıkçılık olan Kovanlı, Büyükağız ve Okçulu Mahallelerinde 1950’li yıllardan bu yana dile getirilen balıkçı barınağı hayali, inşa edildiği döneme kadar 9 cumhurbaşkanı, 40 başbakan ve 23 vali eskitti.

60 yıl boyunca teknelerini küçük bir koyda tutmaya çalışan balıkçı aileleri Büyükağız mevkisine barınak yapılması için çalmadık kapı bırakmamalarına, hatta yoldan geçen bakanların araçlarının önüne yatmalarına rağmen bu amaçlarına ulaşamadı.

Her iki köy halkının yıllardır siyasilerden söz almasına rağmen bir türlü gerçekleştirilemeyen balıkçı barınağı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yaptığı girişimler neticesinde sonuca ulaştı.