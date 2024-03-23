HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kadın sürücüyle tartışan muştalı otobüs şoförüne gözaltı!

Kadın sürücüyle tartışan muştalı otobüs şoförüne gözaltı!

23.03.2024 18:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yol vermeme tartışması büyüdü. Motosiklet sürücüsü ile tartışan ve araya giren F.C.K.'ya ise muşta ile saldıran belediye otobüsü şoförü C.B. gözaltına alındı. C.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadın sürücüyle tartışan muştalı otobüs şoförüne gözaltı!

Ankara'da yol tartışması büyüdü. Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi, Tunahan Mahallesinde meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım hizmeti veren Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü'ne ait EGO otobüsünün şoförü C.B., yol vermeme yüzünden motosiklet sürücüsü E.N.K. adlı kadın ile tartıştı. C.B., yolcu indirmek için durduğu durakta motosiklet sürücüsü ile tartışmaya devam ederek, üzerine yürüdü.

ELİNDEKİ MUŞTA İLE SALDIRDI!

C.B., bu sırada araya giren F.C.K. adlı vatandaşa ise elindeki muşta ile saldırdı.Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, otobüs şoförünün vatandaşa saldırdığı görüldü. Polis, motosiklet sürücüsü ve diğer vatandaşın şikayeti üzerine C.B.'yi gözaltına aldı. Poliste suç kaydı bulunduğu belirlenen C.B., adliyeye sevk edildi. C.B., yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Erbakan'ın Şanlurfa mitingindeki kalabalık gündem oldu! Sayı açıklandı, vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdiFatih Erbakan'ın Şanlurfa mitingindeki kalabalık gündem oldu! Sayı açıklandı, vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Putin ile görüştü!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Putin ile görüştü!
İndirimi duyan akın etti! İzdiham oluştu... Ekipler açılışı iptal ettiİndirimi duyan akın etti! İzdiham oluştu... Ekipler açılışı iptal etti
Anahtar Kelimeler:
Ankara yol
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da Arda Güler açıklaması geldi

Galatasaray'da Arda Güler açıklaması geldi

İndirimi duyan akın etti! İzdiham oluştu... Ekipler açılışı iptal etti

İndirimi duyan akın etti! İzdiham oluştu... Ekipler açılışı iptal etti

Fatih Erbakan'ın Şanlurfa mitingindeki kalabalık gündem oldu! Sayı açıklandı, vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi

Fatih Erbakan'ın Şanlurfa mitingindeki kalabalık gündem oldu! Sayı açıklandı, vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi

Flört uygulaması üzerinden tanışıp erkekleri tuzağına düşürdü, yakayı ele verdiler

Flört uygulaması üzerinden tanışıp erkekleri tuzağına düşürdü, yakayı ele verdiler

Yıllardır teknede yaşıyor! Son hali şaşırttı

Yıllardır teknede yaşıyor! Son hali şaşırttı

CHP'liler şehrin meydanına 20 metrelik afiş astı! AK Partili başkanı hedef aldılar: Parsel parsel sattı

CHP'liler şehrin meydanına 20 metrelik afiş astı! AK Partili başkanı hedef aldılar: Parsel parsel sattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.