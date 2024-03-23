Kadın sürücüyle tartışan muştalı otobüs şoförüne gözaltı!

Ankara'da yol tartışması büyüdü. Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi, Tunahan Mahallesinde meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım hizmeti veren Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü'ne ait EGO otobüsünün şoförü C.B., yol vermeme yüzünden motosiklet sürücüsü E.N.K. adlı kadın ile tartıştı. C.B., yolcu indirmek için durduğu durakta motosiklet sürücüsü ile tartışmaya devam ederek, üzerine yürüdü.

ELİNDEKİ MUŞTA İLE SALDIRDI!

C.B., bu sırada araya giren F.C.K. adlı vatandaşa ise elindeki muşta ile saldırdı.Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, otobüs şoförünün vatandaşa saldırdığı görüldü. Polis, motosiklet sürücüsü ve diğer vatandaşın şikayeti üzerine C.B.'yi gözaltına aldı. Poliste suç kaydı bulunduğu belirlenen C.B., adliyeye sevk edildi. C.B., yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





