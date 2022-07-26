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Kadın ve erkeklerde saç dökülmesinin sebepleri nelerdir?

26.07.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesi (alopesi) oldukça yaygın bir durumdur. Yaşlı yetişkinlerde daha yaygın olsa da çocuklar da dahil olmak üzere herkes bunu yaşayabilir. Günde 50 ila 100 arasında saç dökülmesi normaldir. Kafanızda yaklaşık 100.000 kıl olduğu için bu küçük kayıp fark edilmez. Yeni saç normalde dökülen saçın yerini alır ama bu her zaman olmaz.

Kadın ve erkeklerde saç dökülmesinin sebepleri nelerdir?

Saç dökülmesi yıllar içinde kademeli olarak gelişebilir veya aniden ortaya çıkabilir. Altta yatan nedene bağlı olarak, geçici veya kalıcı olabilir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, kadın ve erkeklerde saç dökülme sebepleri ve önlenmesi hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN SEBEPLERİ

Her biri farklı altta yatan nedenlere sahip birkaç ana saç dökülmesi türü vardır.

Androjenik alopesi, erkek tipi kellik veya kadın tipi kellik gibi kalıtsal saç dökülmesini ifade eder. İnsanların yüzde 50'sini etkileyen saç dökülmesinin en yaygın nedenidir. Androjenik alopesi ile ilgili saç dökülmesi yavaş yavaş meydana gelme eğilimindedir. Bazı insanlar ergenlik döneminde saç dökülmesi yaşayabilirken, diğerleri 6 ila 11 yaş arasındaki orta yaşlarına kadar semptomları fark etmeyebilir.

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Kadın tipi kellik genellikle kafa derisinin her yerinde incelme ile sonuçlanır. Ayrıca parçanın çevresinde genişleme veya incelme gibi görünebilir. Erkek tipi kellik tipik olarak şakakların üzerinde ilerleyen saç dökülmesini ve başın tepesinde incelmeyi içerir ve “M” şekli oluşturur.

Alopesi areata, bağışıklık sisteminizin saç köklerine saldırmasına neden olan ve küçükten büyüğe değişebilen kel yamalar ile sonuçlanan otoimmün bir durumdur. Bazı durumlarda, tamamen saç dökülmesine neden olabilir. Saç derisinde saç dökülmesine ek olarak, alopesi areatalı bazı kişiler kaşlarından, kirpiklerinden veya vücudun diğer bölümlerinden saç kaybederler.

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Anagen effluvium, hızlı bir saç dökülmesini içerir. Bu genellikle radyasyon tedavisi veya kemoterapi nedeniyle olur. Tedavi durduktan sonra saçlar genellikle yeniden çıkar.

Telogen effluvium, travmatik bir olay, aşırı stres dönemi veya ciddi bir hastalık gibi duygusal veya fiziksel şoktan kaynaklanan ani saç dökülmesi türüdür. Ayrıca, gebelik, doğum, menopoz gibi hormonal değişiklikler nedeniyle de olabilir. Telogen effluvium'un diğer potansiyel nedenleri yetersiz beslenme, bazı endokrin bozuklukları, hormonal doğum kontrolünü başlatmak veya durdurmaktır.

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Saç derisinin saçkıran olarak da adlandırılan Tinea capitis, kafa derisini ve saç şaftını etkileyebilen bir mantar enfeksiyonudur. Pullu ve kaşıntılı küçük kel lekelere neden olur. Zamanla, bu yamaların boyutu artar. Diğer semptomlar kolayca kırılan kırılgan saçlar, kafa derisi hassasiyeti, gri veya kırmızı görünen pullu cilt lekeleridir.
Traction alopecia, saç üzerinde çok fazla baskı ve gerginlikten, genellikle örgüler, atkuyruğu veya topuz gibi sıkı stillerde giymekten kaynaklanır.

Diğer nedenler; liken planus ve bazı lupus türleri gibi skarlaşmaya neden olan hastalıklar, skarlaşmaya bağlı olarak kalıcı saç dökülmesine neden olabilir.

SAÇ DÖKÜLMESİ İÇİN TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Saç dökülmesi için bir dizi tedavi seçeneği vardır, ancak sizin için en iyi seçenek saç dökülmesine neyin sebep olduğuna bağlı olacaktır. İlaçlar muhtemelen tedavinin ilk kürü olacaktır. İlaç yardımcı olmazsa, sağlık uzmanınız aşağıdaki prosedürlerden birini önerebilir.

Saç ekimi ameliyatı, her biri birkaç kıl içeren küçük cilt tıkaçlarının kafa derinizin kel kısımlarına taşınmasını içerir. Bu, kalıtsal kelliğe sahip insanlar için iyi sonuç verir, çünkü tipik olarak başın üst kısmındaki saçları kaybederler. Bazı saç dökülmesi ilerleyici olabileceğinden, zamanla birden fazla prosedüre ihtiyacınız olabilir.

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