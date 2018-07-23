Kadın vücudunun inanılmaz özellikleri! Birçoğu şaşkına çevirecek

Kadınların iki beyin yarımküresini birbirine bağlayan yoğun sinir ağları (corpus callosum) daha fazla bağlantıya sahiptir. Bu özellikleri sayesinde çoklu görevlerde daha iyi durumdadırlar. Kadınların uykusu daha hassastır. Çünkü uyku süreci sırasında beynin aktivitesi önemsiz ölçüde azalır. Beynin 2 merkezi bölümü,kadın bedenindeki iletişimden sorumludur. Bu yüzden kadınlar günde en fazla 8.000 kelime telaffuz edebilirler. Kadınların yön duygusu erkeklere göre daha zayıftır. Ortalama olarak, kadınlar erkeklerden daha uzun yaşar çünkü vücutları hastalıklarla daha iyi savaşır. Kadınlar, ek bir X-kromozomunun varlığı nedeniyle renkleri erkeklerden daha iyi ayırt ederler. Kadınlar daha fazla ağrı reseptörüne sahiptir, bu yüzden ağrıyı daha yoğun hissederler. Bununla birlikte, yüksek östrojen seviyesi sayesinde, ağrının erkeklerden daha kolay üstesinden gelebiliyorlar. Kadınların koku duyusu, erkeklerden daha çok gelişmiştir. Kadınlar daha iyi çevresel görüşe sahipken, erkekler daha düz bir görüşe sahiptir.

Kadınların saçları erkeklerden 2 kat daha incedir. Kadınların kas ve bağları elastiktir bu yüzden daha esnektirler. Kadınların boyunları da erkeklere göre daha esnektir. Örneğin bir kadın seslenildiğinde sadece boynunu çevirirken erkek tüm bedenini çevirir. Kadınların cildi erkeklere göre daha hassastır. Kadınların stresini genellikle baş ağrısı, mide rahatsızlıkları ve ağlama isteği takip eder. Erkekler yılda ortalama 6-17 kez ağlarken, kadınlarda bu durum 30 ila 60'tır. Kadınlar erkeklerden 2 kat daha fazla göz kırpar. Bu, vücutlarında daha yüksek bir östrojen seviyesinin olmasına bağlıdır. Kadınlar geçmişte yaşadıklarını erkeklerden daha fazla hatırlar. Kadınlar tatları ayırt etmede daha iyidirler - erkeklere göre dilleri üzerinde daha fazla tat alıcısı vardır. Kadınların bağışıklık sistemi daha güçlüdür. Kadınların kalp atış hızı erkeklerden daha yüksektir. Kadınlar diğer insanlarla daha güçlü bağlantılar geliştirmeye eğilimlidir. Çünkü beyninin yakınlık duygusundan sorumlu bölümleri daha iyi gelişmiştir.