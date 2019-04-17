Kadın vücudunun ve hamileliğin büyüleyici gerçekleri

İşte çok iyi bilinmeyen ancak bir kadının vücudunun ne kadar harika olduğunu gösteren 8 hamilelik gerçeği.

BİLİNEN EN UZUN HAMİLELİK BİR YIL 10 GÜN SÜRMÜŞTÜR

25 yaşındaki Los Angeles'lı bir kadın, 280 günde yapması gereken doğumu 375 günde yaptı. Bu bilinen en uzun hamilelik süresi.

HAMİLE KADINLAR VEYA YENİ ANNE OLMUŞ KADINLAR AĞLAYAN BİR BEBEK DUYDUĞUNDA SÜT SALINIMI GERÇEKLEŞTİRİR

Anne sütünün salınması, süt üretimini uyaran hormon oksitosin salınımına neden olur. Oksitosin salınımı, annenin duygu, düşünce ve ruhsal durumundan kolay etkilenir.

RAHİM HAMİLELİK SÜRESİNCE ŞEFTALİ BOYUTUNDAN KARPUZ BOYUTUNA ULAŞIR

Rahim büyüklüğü hamilelik sırasında katlanarak artar. Şeftali boyutundayken, , ikinci trimesterde yaklaşık olarak bir papaya büyüklüğüne erişir. Üçüncü üç aylık dönemde, ise karpuz büyüklüğüne ulaşır.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE AYAKLARIN BÜYÜMESİ

Şişlik, vücuttaki ekstra kan ve sıvı bulunması nedeniyle ayaklarının büyümesi normaldir. Hamilelik sırasında, vücut gelişmekte olan bebeğin ihtiyacını karşılamak için% 50 daha fazla sıvı üretir. Ellerde, yüzde, bacaklarda, ayak bileklerinde ve ayaklarda şişme görülebilir.