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Kadın vücudunun ve hamileliğin büyüleyici gerçekleri

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 17.04.2019 09:09 | Son Güncelleme

Her gün binlerce çocuk dünyaya geliyor. Bununla birlikte hamilelikle ilgili her şeyin iyi bilindiği varsayılabilir. Ama böyle değil. Hamilelik sırasında, bir kadının vücudu birçok değişikliğe uğrar ve bazıları gerçekten şaşırtıcıdır.

Kadın vücudunun ve hamileliğin büyüleyici gerçekleri

İşte çok iyi bilinmeyen ancak bir kadının vücudunun ne kadar harika olduğunu gösteren 8 hamilelik gerçeği.

BİLİNEN EN UZUN HAMİLELİK BİR YIL 10 GÜN SÜRMÜŞTÜR

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25 yaşındaki Los Angeles'lı bir kadın, 280 günde yapması gereken doğumu 375 günde yaptı. Bu bilinen en uzun hamilelik süresi.

HAMİLE KADINLAR VEYA YENİ ANNE OLMUŞ KADINLAR AĞLAYAN BİR BEBEK DUYDUĞUNDA SÜT SALINIMI GERÇEKLEŞTİRİR

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Anne sütünün salınması, süt üretimini uyaran hormon oksitosin salınımına neden olur. Oksitosin salınımı, annenin duygu, düşünce ve ruhsal durumundan kolay etkilenir.

RAHİM HAMİLELİK SÜRESİNCE ŞEFTALİ BOYUTUNDAN KARPUZ BOYUTUNA ULAŞIR

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Rahim büyüklüğü hamilelik sırasında katlanarak artar. Şeftali boyutundayken, , ikinci trimesterde yaklaşık olarak bir papaya büyüklüğüne erişir. Üçüncü üç aylık dönemde, ise karpuz büyüklüğüne ulaşır.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE AYAKLARIN BÜYÜMESİ

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Şişlik, vücuttaki ekstra kan ve sıvı bulunması nedeniyle ayaklarının büyümesi normaldir. Hamilelik sırasında, vücut gelişmekte olan bebeğin ihtiyacını karşılamak için% 50 daha fazla sıvı üretir. Ellerde, yüzde, bacaklarda, ayak bileklerinde ve ayaklarda şişme görülebilir.

HAMİLELİKTE SAÇLAR DAHA HIZLI BÜYÜR

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Hamilelik sırasındaki hormonal değişiklikler saçın daha hızlı büyümesini ve daha az dökülmesini sağlayabilir. Büyüyen saçlar, sahip olabileceğinizlerden daha güçlü olabilir. Ayrıca, aniden yüz, karın veya meme uçları gibi istenmeyen yerlerde de tüyler görünebilir.

ANNENİN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞSE BİLE DOĞUM YAPMASI MÜMKÜN OLABİLİR

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Nadir olmasına rağmen, beyin ölümü gerçekleşen hamile hastanın vücudu fetüsü doğurması için canlı tutulabilir.

EPİDURAL OLMADAN YAKLAŞIK 6 KİLO BEBEK DOĞURMAK MÜMKÜN

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Bebek doğurmak çok acı verici olabilir, bu yüzden birçok kadın şimdi epidural ile ağrıyı hafifletmeyi tercih ediyor. Ancak, Avustralyalı bir anne, bu deneyimi mümkün olduğu kadar normale yakın tutmak istedi. Ve yedi saat süren bir doğumla 6 kiloluk bir bebek dünyaya getirdi.

SİZ VE BEBEĞİNİZ AYNI YEMEKLERİ SEVEBİLİRSİNİZ

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Hamile bir kadının yediği yiyeceklerin lezzetleri, daha sonra rahim içindeki bebek tarafından tüketilen amniyon sıvısına aktarılır. Bu, bebeğin katı yiyecekler yemeye başladığında lezzet tercihlerini etkileyebilir.

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