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Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 19:04 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir kadın, kucağında bebeği yanında 2 çocuğunun gözleri önünde eşi olduğu iddia edilen kişi tarafından darp edildi. Aldığı darbeler nedeniyle fenalaşan kadın, kucağındaki bebeğiyle yere yığıldı. Olay anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şazi Bey Mahallesi, Batı Çevre Yolu üzerindeki bir alışveriş merkezi yanında bulunan boş arsada meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın kucağında bebeği ve yanında bulunan iki çocuğunun yanında eşi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından herkesin gözleri önünde darp edildi.

Aldığı darbeler nedeniyle fenalaşan kadın, kucağındaki bebeğiyle yere yığıldı. Kadının bayılmasıyla panikleyen kişi ise, annenin altında kalan bebeği aldı.

Yaşanan şiddet çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kadına şiddet

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
şerefsiz evlatları kameraya çekeceğinize müdahale etsenizya
"muhafazakar" memleketlerde son derece normal bunlar..
kesinlikle bulunmalı
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