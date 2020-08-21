Kadına yönelik şiddete 'dur' demek için yaptığı özel makyajla İzmir'de dolaşıyor

İzmir’de yaşayan 17 yaşındaki Azra Karabıyık, kadına yönelik şiddete dikkat çekip, farkındalık oluşturmak amacıyla yüzüne şiddet gören kadını tasvir eden makyaj yapıp, sokaklarda dolaşıyor. Farkındalık yaratmak ve kadına yönelik şiddete tepkisini dile getirmek istediğini söyleyen Karabıyık, "Bazı makyaj malzemelerimi kendim evde üretiyorum. Kadın-erkek fark etmez, çok fazla şiddet olayı yaşanıyor. En azından kendi çevremde farkındalık yaratmak için böyle bir yola başvurdum. Çok fazla ölüm yaşanıyor, özellikle kadınlara yönelik şiddet çok fazla. Bu noktada içimden susmak gelmedi. Bence insanlar sessiz kalıyorlar. İnsanlar sessiz kaldıkça toplum olarak bu olayları görmüyoruz. Şiddete meyilli olan insanlar sadece kadına değil, tüm canlılarda şiddete başvurabiliyor. Onlar için de bir çaba sarf etmeyi düşünüyorum ama önceliğim kadına yönelik şiddet" dedi. 'BİR KADININ BAŞINA BİR ŞEY GELSE YARDIM EDENDEN ÇOK VİDEO ÇEKEN OLUYOR' Kadınlar öldürülürken bile müdahale etmek yerine video çekmeyi ve ölümünü izlemeyi tercih edenlerden çok bu durumu engelleyen insanlar görmek istediğini dile getiren Karabıyık sözlerini şöyle sürdürdü:"İleride sinema setlerinde ya da tiyatro kulislerinde makyözlük yapmayı hedefliyorum.

Kendimi bu şekilde geliştireceğimi. İnsanlar genellikle önce şaşırıyorlar sonra da bakıp geçiyorlar. Kimse bana ne olduğunu sormuyor. Ya makyaj olduğunu anlıyor ya da uğraşmak istemiyor. Sonuçta bir kadının başına sokakta bir şey geldiğinde ona yardım edenden çok video çeken oluyor. Benim amacım bu tür olayların videosunu çeken, o kadının ölümünü izleyenlerden çok yardım eden insanları görmek. Bu şekilde sokağa çıkıp farkındalık yaratmaya çalışmamdaki amaç bu." 'GURUR DUYUYORUM' Almanca öğretmeni anne Güler Çakın, kızının, kan gördüğünde fenalaştığını belirterek "Kadına yönelik şiddete tepki gösteriyor olması çok gurur verici. Bunu zaten yaşantımızda belli ediyoruz. Sokakta şiddete maruz kalan birini gördüğümüzde müdahale ediyoruz. Polislere haber veriyoruz. Azra sadece şiddet makyajı yapmıyor. Şu an dikkat çekmek istediği konu bu ama ileride makyöz olmak istiyor. Azra'nın en büyük özelliklerinden biri de kan tutması ama bu makyajları yapıyor. Ben her zaman ona desteğim ve yapmak istedikleri konusunda arkasındayım" dedi.