Kadını orgazma ulaştıracak garantili yöntemler!

Akademik dergi Journal of Sex and Marital Therapy tarafından yapılan bir çalışmada kadın orgazmına yönelik dikkat çeken sonuçlar elde edildi. 10'dan fazla kadın orgazmı türü olduğu tespit edildi. Yürütülen çalışmada, kadınların %30'u her seks yaptıklarında orgazm olduklarını iddia etti. Ancak sadece %18 kadar az bir kısmı yalnızca penetrasyon yoluyla doruğa ulaşmayı başardı. Bunu basit terimlerle ifade etmek gerekirse kadınların doruğa çıkabilmesi için genellikle klitoral stimülasyona ihtiyacı vardır.

ORGAZM OLMA YÖNTEMLERİ

Uzmanlar, cinsel ilişkiyi en hızlı şekilde doruğa ulaşması gereken bir yarış haline getirilmemesi gerektiğini söylüyor. İlişki uzmanı Petra Boynton, “keyifli bir seks her zaman orgazmla bitmek zorunda değildir” diyor. Bir başka ilişki uzmanı Tracey Cox şunları ekledi: "Yapabileceğiniz en önemli şey, kendinizi memnun ederken kullandığınız klitoral uyarının aynısını yapmaktır."

DERİN ORGAZM

Varlığı tartışmalı olsa da genellikle kabul edilen G noktası ve klitoris, derin vajinal orgazma kavuşmanın tek yolu değildir. Zevk noktalarına doğru şekilde dokunulduğunda gerçekten hassas olan bağları kolaylıkla bulabileceksiniz. Cinsel ilişkide veya mastürbasyonda vajina üst kısmı yeterince uyarıldığında sinirler de uyarılabilir. Bu, inanılmaz bir zevk yaşamanıza neden olabilir.

KLASİK ORGAZM

Dünyada milyonlarca kadının yaşadığı klasik orgazm hakkında konuşan Kadın doğum uzmanı-jinekolog Dr. Sherry Ross: "Klitoris, penisinkine benzer milyonlarca sinir ucundan oluşan minik bir mutluluk düğmesidir. Doğrudan veya dolaylı uyarım yoluyla (yani kumaş yoluyla veya klitorisi çevreleyen labiaya dokunarak) dokunması, okşaması, bölgeye kan akışında bir artışa neden olarak klitorisin tıkanmasına ve serbest bırakılmasına ihtiyaç duymasına neden olur. Klitoral orgazm en yaygın tür olsa da, aslında her kadın bunu çok farklı şekillerde başarabilir. Klasik orgazma ulaşmak zorsa, o zaman klitorisi uyaran özel olarak tasarlanmış seks oyuncaklarından birini deneyebilirsiniz.

UYKUDA ORGAZM

Erkeklerde olduğu gibi kadınlar da uykuda orgazm olabilir. Seksi rüyalar eşliğinde gerçekleşen uyku orgazmı da çok yaygındır. Dr. Ross şunları ekledi: "Uyku orgazmı genellikle cinsel organlara kan akışının artmasına ve aynı zamanda bir kadın uyanıkken bile vücudun orgazma ulaşmasına izin veren büyük bir rahatlamaya neden olan seksi bir rüya ile başlar."

G NOKTASINI BULMAK

Seks ve ilişkiler uzmanı olan Charlotte Johnson şunları söyledi: "Çoğu kadın için G noktası vajinanın açıldığı yer ile serviksin ortasındaki bölgedir. Eşiniz veya kendinizle farklı pozisyonlar deneyerek kısa sürede doğru yeri bulacağınıza inanıyorum."

GÖĞÜSLERİNİZDEN YARARLANIN

Araştırmalar, bazı kadınların yalnızca meme ucu uyarımı yoluyla doruğa ulaşmasının da mümkün olduğunu bulmuştur. Bunun nedeni, meme uçlarının öpülmesi veya okşanması sırasında meme ucunun oynamasının büyük bir zevke neden olabilmesidir.

ÇOKLU ORGAZM

Tekrar tekrar yapabilecekken neden bir kez doruğa ulaşasın? Kadın olmakla ilgili iyi haber, sekste doruğa sınırsız kere ulaşabilirsiniz. Erkeklerin aksine, arada zamana ihtiyaç gerekmiyor.

Modern Tantra Akademisi'nin Kurucusu Tantrik uzmanı Jennifer Surch, kadınların çoklu orgazm deneyimleme şanslarını iyileştirmenin yolları olduğunu iddia ediyor. Tek yapmanız gereken serotonin ve dopaminin "zevk" ilaçlarını beyinde aktive etmenin yollarını bulmak.

CİLDİNİZİ HAFİFE ALMAYIN

Bunu bilmiyor olabilirsiniz, ancak cilt aslında vücuttaki en büyük zevk alıcısıdır, bu nedenle kadınları doruğa çıkarma potansiyeline sahiptir. Doğru şekilde uyarılırsanız, sadece dokunma sanatını kullanarak orgazm yaşayabilirsiniz.