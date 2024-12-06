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Kadının boğazına iğne saplandı! 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.12.2024 09:14
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kadının boğazına iğne saplandı. Soluğu hastanede alan kadının boğazının derinliklerine kadar giden iğne yaklaşık 1 saat süren zorlu ameliyatla çıkarıldı.

Kadının boğazına iğne saplandı! 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Boğazına dikiş iğnesi saplanan 25 yaşındaki Z.İ., Birecik Devlet Hastanesine başvurdu.

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Radyolojik incelemeler ve klinik değerlendirmeler sonucunda, 3 santimetrelik iğnenin boğaz bölgesinin derinliklerine doğru ilerlediği tespit edildi. İğne, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı. Ameliyat sonrası süreci sorunsuz atlatan hasta taburcu edildi.

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Ameliyatı gerçekleştiren Birecik Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Rafet Yıldırım, boynuna iğne saplanan kadın hastayı başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturduklarını söyledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik iğne
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