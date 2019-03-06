KADIN

Kadının gücü! ''İlkokul mezunuyum ama şimdi bana herkes hayran oluyor''

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 10:00 | Son Güncelleme

63 yaşındaki Sultan Acar, eşi emekli olduktan sonra, evinin geçimine katkı sunmak için yıllarca evinde yaptığı hamur işlerini küçük bir dükkan açarak dışarıya satmaya başladı. 41 yaşında kendi işini kuran Kayserili kadın girişimci, “İlkokul mezunuyum ama şimdi bana herkes hayran oluyor” diye konuşuyor.

Kadının gücü! ''İlkokul mezunuyum ama şimdi bana herkes hayran oluyor''

Kayseri'de yaşayan Sultan Acar’ın küçük işletmesi, hem aile bireylerinin hem de kadınların çalıştığı Kayseri’nin ilk unlu mamul işletmesi olarak bugüne kadar geldi. Şu anda aile bireylerinin dışında 6 kadına istihdam sağladığını söyleyen Acar, özellikle kadınlarla çalışmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

AW639967_02

Acar, “Evde çok becerikli bir hanımdım, dışarıya baklava yapardım. Sonra bu işi yürütürüm diye bu işe başladım. Önce açtığımda bu kadar değildim. Gittikçe kendimi geliştirdim. İşçilerim oldu zamanla. Şimdi de eşim, çocuklarım, gelinim hep beraber yürütüyoruz. Şu anda 6 kadın çalışanımız var ama yaz aylarında işler artınca daha fazla işçi alıyoruz” dedi.

AW639967_04

İlkokul mezunu olmasına rağmen, bugün çevresindeki insanların hayranlık duyduğu bir işletmeci haline geldiğini dile getiren Acar, “Ben köyden geldim, ilkokul mezunuyum ama okumuş gibiyim. Kendimi yetiştirdim. Günde bin kişiyle hesap verip alıyorum. Beni herkes takdir ediyor, bütün çevrem, eşim, dostum, oğlum. Mesela ben Pınarbaşı’nın köyünden geldim. Orada herkes, kendimi güzel yetiştirdiğimi söylüyor bana hayran oluyor. Çalışmak kadar güzel bir şey yok. İnsanın kendisine güveni geliyor” diye konuştu.

AW639967_03

Kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanmasının önemine dikkat çeken Acar, “Ben 63 yaşımdayım hala çalışıyorum. Ben de istesem otururum evde. Ama kadınlar çalışsınlar, çalışmayanlara da acımıyorum. Çocuklarını okutur, paralı okula gönderirler, kimseye hesap vermezler. Kadınların her zaman çalışmasından yanayım” ifadelerini kullandı.

AW639967_01

Kaynak: İHA

PARTNERTüyler ürpertici an! Mezarları açıp...Tüyler ürpertici an! Mezarları açıp...
Geri döndü 7 yıl boyunca kalacak!Geri döndü 7 yıl boyunca kalacak!
6 mart balık burcunda yeniay! Kalbinizin sesini dinleyin6 mart balık burcunda yeniay! Kalbinizin sesini dinleyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilham veren kadınlar Sultan Acar

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden ayrılık! Gözleri önünde öldürdü

Şoke eden ayrılık! Gözleri önünde öldürdü

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Düğün makyajından önce böyledi!

Düğün makyajından önce böyledi!

Binlerce yıldır kullanılıyor! Bir yararı daha ortaya çıktı

Binlerce yıldır kullanılıyor! Bir yararı daha ortaya çıktı

Sosyal medyadaki ''süper anneler'' sizi yanıltmasın

Sosyal medyadaki ''süper anneler'' sizi yanıltmasın

Kadının gücü! ''İlkokul mezunuyum ama şimdi bana herkes hayran oluyor''

Kadının gücü! ''İlkokul mezunuyum ama şimdi bana herkes hayran oluyor''

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Doğumdan sonra tesadüfen öğrendi! Sorduğu ilk şey...

Doğumdan sonra tesadüfen öğrendi! Sorduğu ilk şey...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Düşesten seks işçilerine mesaj

Düşesten seks işçilerine mesaj

Makyaj gitti aşk bitti! Böyle boşanma sebebi olur mu?

Makyaj gitti aşk bitti! Böyle boşanma sebebi olur mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devletten destek aldı şimdi siparişlere yetişemiyor

Devletten destek aldı şimdi siparişlere yetişemiyor

Kraliyet gürültüsü! İki düşes Meghan ve Kate kavga etseydi nasıl olurdu?

Kraliyet kavgası! Meghan Kate’i yerlerde sürükledi

Ölmek üzereyken bile zayıflamayı düşünüyordu, şimdi milyonlarca kişiye ilham oluyor

Ölmek üzereyken bile onu düşünüyordu! Her şeyin değiştiği günden sonra...

Sıfırdan başlayıp fark yarattı! 'Kadın isterse yapar'

Sıfırdan başlayıp fark yarattı! 'Kadın isterse yapar'

İlham veren kadınlarda bugün! Kadınların elinden dünyaya ihraç ediliyor

İlham veren kadınlarda bugün! Kadınların elinden dünyaya ihraç ediliyor

Kraliyet Ailesi bebeğin cinsiyetini sır gibi saklıyordu! Bu detay her şeyi ele verdi

Cinsiyeti sır gibi saklanıyordu! Bu detay her şeyi ele verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.