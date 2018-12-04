"Kadının siyasetteki yerini önemsiyoruz"

İSMAİL ÇİMEN - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, Türk kadınının demokrasi anlamında tüm bedelleri ödeyerek belli noktalara geldiğini söyledi.

Kalsın, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 84. yılı dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının Belçika, Fransa, İtalya ve İsviçre gibi pek çok gelişmiş ülkeden önce verildiğini anımsatan Kalsın, bunun önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Dünyada kadın hareketlerinin kanlı başladığını ve kanlı bastırıldığını, bu duruma tarih sahnesinde İngiltere'nin örnek verilebileceğini anlatan Kalsın, "Türkiye'de ise Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimi örnekleri var; ikisinde de kadın-erkek birlikte mücadele verdi. Kolektif gayri şuurumuzda hem demokrasiye hem de milletine sahip olma algısı var. Bu durum da ne kadar içselleştiğimizin bir örneğidir." dedi.

Kalsın, Türk milletinde kadının kuvvetli olduğunu, bütün değişim ve dönüşümün de kadınlarla yapılabileceğini vurguladı.