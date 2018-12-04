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"Kadının siyasetteki yerini önemsiyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2018 15:23 | Son Güncelleme

KEFEK Başkanı Canan Kalsın: -"Hiçbir toplum tek başına hareket edemez, tek kanatlı uçamaz. Bu nedenle kadının siyasetteki yerini önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da önemli bir sözü var: 'Siyasetin öznesi kadındır' diyor. Kadını hayatın içerisinden çıkardığınız zaman istediğiniz hedefe varamazsınız" -"Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimi örnekleri var; ikisinde de kadın-erkek birlikte mücadele verdi. Kolektif gayri şuurumuzda hem demokrasiye hem de milletine sahip olma algısı var. Bu durum da ne kadar içselleştiğimizin bir örneğidir."

İSMAİL ÇİMEN - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, Türk kadınının demokrasi anlamında tüm bedelleri ödeyerek belli noktalara geldiğini söyledi.

Kalsın, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 84. yılı dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının Belçika, Fransa, İtalya ve İsviçre gibi pek çok gelişmiş ülkeden önce verildiğini anımsatan Kalsın, bunun önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Dünyada kadın hareketlerinin kanlı başladığını ve kanlı bastırıldığını, bu duruma tarih sahnesinde İngiltere'nin örnek verilebileceğini anlatan Kalsın, "Türkiye'de ise Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimi örnekleri var; ikisinde de kadın-erkek birlikte mücadele verdi. Kolektif gayri şuurumuzda hem demokrasiye hem de milletine sahip olma algısı var. Bu durum da ne kadar içselleştiğimizin bir örneğidir." dedi.

Kalsın, Türk milletinde kadının kuvvetli olduğunu, bütün değişim ve dönüşümün de kadınlarla yapılabileceğini vurguladı.

Tüm devrimlerin kadınlarla birlikte gerçekleşebileceğine değinen Kalsın, Türk kadınına ilk olarak 1930'lu yıllarda yerel seçimlere katılabilme hakkının verilmesiyle başlayan sürecin 1934'lerde seçme ve seçilme hakkının tanınmasıyla devam ettiğini anımsattı.

Türkiye'de ilk defa Mecliste kadın temsil oranının 17,8'e ulaştığına işaret eden Kalsın, şöyle devam etti:

"Son 15 yılda kadının temsili artmıştır. Bizim partimize bakacak olursak şu anda 53 kadın vekil var. Bunların 41'i kadın kollarından gelen arkadaşlarımız.

Özellikle AK Parti'nin kadın kollarında 5 milyona yakın üyesi var ve bu büyük bir kadın hareketinin olduğunu gösterir. Bu durum Meclisin dışında da temsilin olduğunu gösteriyor. Hiçbir toplum tek başına hareket edemez, tek kanatlı uçamaz. Bu nedenle kadının siyasetteki yerini önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da önemli bir sözü var: 'Siyasetin öznesi kadındır' diyor. Kadını hayatın içerisinden çıkardığınız zaman istediğiniz hedefe varamazsınız."

- "Demokrasiler kolay kazanılmıyor"

Canan Kalsın, kadının teknoloji, matematik, mühendislik ve bilim alanlarına yönlendirilmesi konusunda KEFEK olarak iki ayrı komisyon kurduklarını söyledi. Kalsın, bu alanlarda eğitim gören kadınların daha kolay meslek sahibi olabildiğini vurguladı.

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda, kadının iş gücüne katılım oranının yüzde 41'e ulaşmasını hedeflediklerini dile getiren Kalsın, "AK Parti, kadının seçme ve seçilme noktasında genel başkanımızın samimi ve teşvik edici çalışmalarıyla bu noktaya gelmiştir. Siyasi iradenin, karar vericilerin kadının önündeki engelleri kaldırması önemli. Siyasette kadının olması Türkiye'nin gelişmesi anlamına da geliyor. Demokrasiler kolay kazanılmıyor. Türk kadınının demokrasi anlamında tüm bedelleri ödeyerek belli noktalara geldiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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