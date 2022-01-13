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Kadınlar buraya! İşte 2022 yılının gelinlik trendleri...

13.01.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün günü, herkes için en anlamlı günlerden biri. Evlenen her kadın bu özel gecede en şık, en alımlı ve en güzel kadın olmak için aylar öncesinden gelinlik araştırmaya başlıyor. Gelinliğin güzel olması kadar modaya uygun modeller seçmek de oldukça önemli. Peki, 2022 yılı gelinlik trendlerini biliyor musunuz? Gelin, birlikte inceleyelim.

Kadınlar buraya! İşte 2022 yılının gelinlik trendleri...

Gelinlik, yıllardır düğün törenlerinin olmazsa olmaz parçası. Tepeden tırnağa her detayı düşünülerek hazırlanan gelinliklerde hızla değişen trendi takip etmek zor olabilir. Modadan geri kalmamak adına sizin için hazırlanmış yeni yıl gelinlik trendi listelerine göz atabilirsiniz. Peki, hem bedeninize hem tarzınıza uygun gelinlik modelleri neler? İşte 2022 yılında sizlere hitap edecek, trend gelinlik modelleri...

CESUR GELİNLERİN TERCİHİ: YIRTMAÇLI GELİNLİKLER

Yırtmaçlı kıyafetler, her dönemde kült olan ve modası geçmeyen parçalardan. Gelinliklerde ise bacağın üst kısmından başlayacak şekilde tasarlanan yırtmaçlar göz alıcı oluyor. Bacak yapısı uzun ve ince olan kadınlara hitap eden bu gelinlikleri, üst bedeni geniş olan kadınlar da tercih edebilir. Böylece dikkatleri vücudun üst kısmından bacaklara çekebilirler. Ayrıca çarpıcı yırtmaçları derin bir dekolte ile birleştirerek daha çekici bir hava yakalayabilirsiniz.

MASAL KAHRAMANLARI GİBİ OLUN: PELERİNLİ GELİNLİKLER

Sizleri hem zarif hem güzel gösterecek gelinliklerin başında pelerinli modeller geliyor. Omuz hizasından ayaklara doğru inen pelerin, romantik ve şık bir görünüm katıyor. Pelerinli gelinliklerin ilham kaynağı ise Kate Middleton'ın Jenny Peckham tarafından tasarlanan ve herkesin beğenisini kazanan elbisesi. Sizler de dalgalı ve kâküllü saçlarla, pelerini elbisenin doğal bir parçası gibi gösterebilirsiniz.

HEM SADE HEM ŞIK: TÜYLÜ GELİNLİKLER

Tüylü gelinlikler abartılı olabileceği gibi oldukça sade ama şık da görünebilir. Tüy kullanılan bölge vücudunuzu olduğundan daha hacimli göstereceği için seçiminizi bunu göz önünde bulundurarak yapmalısınız. Eğer düşük ve dar omuzlara sahipseniz omuz bölgesinde tüyler kullanabilirsiniz. Göğüs bölgesi küçük olan kadınlar da bu bölgeyi daha hacimli göstermek için tüylü gelinlik tercih edebilir. Abartılı bir tüylü gelinlik istiyorsanız omuz hizasından başlayarak bacaklarınızın ortasına kadarki kısımda tüy detaylarına yer verebilirsiniz.


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