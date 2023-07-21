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    4. Kadınlar dikkat, bu konu çok önemli! İç çamaşırı alırken dikkat etmezseniz...

    Kadınlar dikkat, bu konu çok önemli! İç çamaşırı alırken dikkat etmezseniz...

    21.07.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Dış giyim alırken hoş gözükmek için sarf edilen özen, iç çamaşırı seçiminde gösterilmeyebiliyor. Bu durum çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Renk ve model tercihi önemli fakat iç çamaşırı alırken sağlık ve hijyeni de atlamamak lazım. İşte kadınların iç çamaşırı seçerken dikkat etmesi gerekenler...

    İç çamaşırı seçiminde güzel görüntü ve modelden çok kumaş tipini dikkate almalısınız. Yoğun sıcakların etkisini gösterdiği yaz aylarında pamuklu bir iç çamaşırı hem rahatlık sağlar hem de istenmeyen kötü kokuların oluşmasını önler. İç çamaşırı seçimi kadınlar için çok önemli. İç çamaşırı alırken dikkat etmeniz gereken unsurları sizler için derledik.

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    SENTETİK KUMAŞLI İÇ ÇAMAŞIRLARINI TERCİH ETMEYİN

    Uzmanlar, iç çamaşırı alırken dikkat edilmesi gereken ilk noktanın kumaş olduğunu vurguluyor. Bu bakımdan pamuk gibi doğal ve nefes alan kumaşları tercih etmek fayda sağlayacaktır.

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    MAYA ENFEKSİYONLARI İÇİN MÜKEMMEL ÜREME ALANI!

    Sentetik kumaşla ise genital bölgenin nefes almasını önle.r Bu tarz kumaşlar, özellikle yaz aylarında ısı ve nemi hapsettiği için maya enfeksiyonlarına neden olur.

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    İDRAR ENFEKSİYONLARINA YOL AÇIYOR!

    Naylon kumaşlar, teri emmedikleri için üreme organlarına idrar yolu enfeksiyonlarına neden olur.

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    YANLIŞ İÇ ÇAMAŞIRI SEÇİMİ KANSERE DAVETİYE ÇIKARIYOR

    Kadınların en çok tercih ettikleri iç çamaşırı modelli danteli ve renkli olanlar. Fakat tekstil boyalarının kanserojen maddeler içermesi nedeniyle bu iç çamaşırları kansere yol açabiliyor.

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    Uzmanlar, daha çok pamuklu ve renksiz iç çamaşırların alınmasını öneriyor.

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    GÖĞÜS SARKMASINA NEDEN OLUYOR!

    Sıkı bir iç çamaşırı sağlıklı değildir. Bedene sürtünen sıkı iç çamaşırları hem tahrişe neden olur hem de üreme organlarına zarar verir.

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    Aynı şekilde sütyen seçiminde de doğru cup, sırt ve göğüs çevresi ölçüsüne göre hareket etmek gerekiyor. Zira sütyenlerde yanlış ölçülü seçimler göğüs sarkmasından sırt ağrısına kadar pek çok fayda sağlıyor.

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