Kadınlar dikkat, bu konu çok önemli! İç çamaşırı alırken dikkat etmezseniz...

İç çamaşırı seçiminde güzel görüntü ve modelden çok kumaş tipini dikkate almalısınız. Yoğun sıcakların etkisini gösterdiği yaz aylarında pamuklu bir iç çamaşırı hem rahatlık sağlar hem de istenmeyen kötü kokuların oluşmasını önler. İç çamaşırı seçimi kadınlar için çok önemli. İç çamaşırı alırken dikkat etmeniz gereken unsurları sizler için derledik.
Uzmanlar, iç çamaşırı alırken dikkat edilmesi gereken ilk noktanın kumaş olduğunu vurguluyor. Bu bakımdan pamuk gibi doğal ve nefes alan kumaşları tercih etmek fayda sağlayacaktır.
Sentetik kumaşla ise genital bölgenin nefes almasını önle.r Bu tarz kumaşlar, özellikle yaz aylarında ısı ve nemi hapsettiği için maya enfeksiyonlarına neden olur.
Naylon kumaşlar, teri emmedikleri için üreme organlarına idrar yolu enfeksiyonlarına neden olur.
Kadınların en çok tercih ettikleri iç çamaşırı modelli danteli ve renkli olanlar. Fakat tekstil boyalarının kanserojen maddeler içermesi nedeniyle bu iç çamaşırları kansere yol açabiliyor.
Uzmanlar, daha çok pamuklu ve renksiz iç çamaşırların alınmasını öneriyor.
Sıkı bir iç çamaşırı sağlıklı değildir. Bedene sürtünen sıkı iç çamaşırları hem tahrişe neden olur hem de üreme organlarına zarar verir.
Aynı şekilde sütyen seçiminde de doğru cup, sırt ve göğüs çevresi ölçüsüne göre hareket etmek gerekiyor. Zira sütyenlerde yanlış ölçülü seçimler göğüs sarkmasından sırt ağrısına kadar pek çok fayda sağlıyor.