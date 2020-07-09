KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. AŞK - CİNSELLİK
  4. Kadınlar dikkat! Hayatınızdaki erkekler bu belirtileri gösteriyorsa ‘ıssız adam’ olabilir

Kadınlar dikkat! Hayatınızdaki erkekler bu belirtileri gösteriyorsa ‘ıssız adam’ olabilir

Seray Üstün Seray Üstün
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bazı erkeklere duygusal olarak yaklaşmak oldukça zordur. Özellikle çocukluğunda travmatik olaylar yaşayan erkekler herhangi bir şeye bağlanma konusunda problem yaşarlar. Kimileri ise ilişki yaşamak istemediği için bağlanma sorununu bahane olarak üretirler. Çağan Irmak’ın gişe rekorları kıran ‘Issız Adam’ filmiyle hayatımıza bağlanma sorununu açıklayan yeni bir sendrom eklendi. Peki ıssız bir adamla beraber olduğunuzu nasıl anlarsınız? Issız Adam Sendromunun belirtileri nelerdir?

Kadınlar dikkat! Hayatınızdaki erkekler bu belirtileri gösteriyorsa ‘ıssız adam’ olabilir

Issız Adam Sendromu genel olarak bağlanma sorunu yaşayan ve ikili ilişiklerde sorumluluk almak istemeyen erkekleri tanımlar. Kadınların acı çekmekten hoşlandıkları halk arasında konuşulan en güçlü rivayettir. Bu nedenle kadınlar kendilerini mutsuz eden ve acı veren adamlara aşık olurlar. Çünkü yanlış olan düzgün ve doğru olanla kıyaslandığında her zaman çekici gelir. Kadınlar film ve dizilerdeki beyaz atlı prenslerine kavuşmak için yanlış kurbağaları öpmekten ne yazık ki vazgeçmezler.
Size tavsiyemiz hayatınızdaki erkek Issız Adam Sendromu belirtileri gösteriyorsa içindeki romantik aşığı çıkartmaya uğraşmadan olay yerini terk edin. Eğer iş işten geçtiyse ve çok aşık olduysanız belirtilere göre kendinize bir yol haritası hazırlayın. Hadi başlayalım…

TERK EDİLME KORKUSU

Erkek çocukları büyürken ebeveynleri tarafından yalnız bırakıldığında kendi kabuğuna çekilir. Tek başına ayakları üzerinde durmak zorunda olan erkek çocuklarında sevgisizlik, güvensizlik ve terk edilme korkusu gibi duygular ortaya çıkar. Issız adamlar ‘nasılsa terk edecek’ diyerek herhangi bir kadına bağlanmak istemezler.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMA ENDİŞESİ

Hayatı boyunca çabalarının sonuçlarını alamayan erkekler zaman içerisinde yeni bir şeye adım atmak için cesaretini toplayamaz. Bu nedenle yeni bir hayal kırıklığına uğramamak için konfor alanın dışına çıkmaz istemez. Kadınlar ise erkekleri yeni alanların keşfedilmesi konusunda ikna etmeye çalışır.

NE İSTEDİĞİNİ BİLEMEME-KARARSIZLIK

Bu durum tamamen “hem karnım doysun hem de pastam dursun” sözüyle ifade edilir. İlişki yaşamak istemeyen ıssız adamlar arkadaş kalmayı da beceremez. Çünkü ıssız adamımız sizi hayatından tamamen çıkartamazken yeni bir şeye adım atma konusunda da karar verme becerisinden yoksundur. Sizin ne istediğini bilen kararlı duruşunuz olayın çözülmesinde etkili olur. Eğer tavrınızı net bir şekilde ortaya koyamazsanız belirsizlik içinde kaybolup gidebilirsiniz.

İLETİŞİMSİZLİK

Ne kadar uğraşırsanız uğraşın ıssız adamlarla aynı frekans üzerinden iletişim kurmak neredeyse imkansızdır. Flörtün başlarında oldukça ilgili gözüken erkekler zaman içerisinde “yoğunum arayamıyorum, mesajına cevap verecek kadar müsait olamıyorum” demeye başlar. Boğulduğunu hisseden erkekler yavaş yavaş durumdan sizi soğutmanın yollarını arar.

BAĞLANAMAMA SORUNU

İlişkinin temeli sevgi, saygı ve sadakate dayanır. İki tarafında birbirine sevgisini göstermesi sağlıklı bir ilişkinin en önemli dinamiğini oluşturur. Issız adamlar “seni seviyorum” demekten korkarken bu cümleden dünyanın sonunu getirecekmiş gibi köşe bucak kaçarlar. Ancak karşındaki kişinin sevgisini göstermesini isterler. Kendilerinin ise sınırları, duvarları olduğundan ve kalbinin kırılmasını istemediğinden bahsederler. Issız Adam Sendromu yaşayanlar çoğu zaman gösterilen sevgiden boğulduklarını ifade ederler.

AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇMA

Olaylara karşı açıklama yapmayı sevmezler. Uzun açıklamalar ve bir şeyleri anlatma çabası onları yorar. Bu nedenle her şey bittiğinde dahi son cümleyi söylemezler. “Daha iyilerini hak ediyorsun, haklısın” gibi cümlelerle ilişkiyi sonlandırırlar. Terk edildiğinizde bunun gerçek nedenini öğrenmeniz için oldukça büyük bir çaba göstermeniz gerekir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Sevgiliniz bu hediyelere bayılacak! Mutluluk garantili hediye rehberi...Sevgiliniz bu hediyelere bayılacak! Mutluluk garantili hediye rehberi...
Limonlu su zayıflatır mı? En bilimsel görüşlerLimonlu su zayıflatır mı? En bilimsel görüşler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Hangi burç karşı cinsin hangi hareketlerinden etkileniyor? Uzmanlar açıkladı...

Hangi burç karşı cinsin hangi hareketlerinden etkileniyor? Uzmanlar açıkladı...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Penis büyütme yöntemleri! İdeal penis boyu...

Penis büyütme yöntemleri! İdeal penis boyu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinsel ilişkiye girseniz de girmeseniz de bu hastalığa yakalanabilirsiniz!

Cinsel ilişkiye girseniz de girmeseniz de bu hastalığa yakalanabilirsiniz!

Cinsel ilişkinin bu faydalarına çok şaşıracaksınız! Koronavirüsten bile koruyor...

Cinsel ilişkinin bu faydalarına çok şaşıracaksınız! Koronavirüsten bile koruyor...

Ayrılık acısı çekenler dikkat! Bu 5 adımla acıdan kurtulacaksınız...

Ayrılık acısı çekenler dikkat! Bu 5 adımla acıdan kurtulacaksınız...

Sevgiliniz bu hediyelere bayılacak! Mutluluk garantili hediye rehberi...

Sevgiliniz bu hediyelere bayılacak! Mutluluk garantili hediye rehberi...

Bunları yapmazsanız ilişkiniz monotonlaşabilir! Heyecan katmak için...

Bunları yapmazsanız ilişkiniz monotonlaşabilir! Heyecan katmak için...

Dikkat! Sağlıklı bir cinsel yaşam için bunlara dikkat edin! Partnerinizle birlikte...

Dikkat! Sağlıklı bir cinsel yaşam için bunlara dikkat edin! Partnerinizle birlikte...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.