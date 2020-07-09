Kadınlar dikkat! Hayatınızdaki erkekler bu belirtileri gösteriyorsa ‘ıssız adam’ olabilir

Issız Adam Sendromu genel olarak bağlanma sorunu yaşayan ve ikili ilişiklerde sorumluluk almak istemeyen erkekleri tanımlar. Kadınların acı çekmekten hoşlandıkları halk arasında konuşulan en güçlü rivayettir. Bu nedenle kadınlar kendilerini mutsuz eden ve acı veren adamlara aşık olurlar. Çünkü yanlış olan düzgün ve doğru olanla kıyaslandığında her zaman çekici gelir. Kadınlar film ve dizilerdeki beyaz atlı prenslerine kavuşmak için yanlış kurbağaları öpmekten ne yazık ki vazgeçmezler.

Size tavsiyemiz hayatınızdaki erkek Issız Adam Sendromu belirtileri gösteriyorsa içindeki romantik aşığı çıkartmaya uğraşmadan olay yerini terk edin. Eğer iş işten geçtiyse ve çok aşık olduysanız belirtilere göre kendinize bir yol haritası hazırlayın. Hadi başlayalım… TERK EDİLME KORKUSU Erkek çocukları büyürken ebeveynleri tarafından yalnız bırakıldığında kendi kabuğuna çekilir. Tek başına ayakları üzerinde durmak zorunda olan erkek çocuklarında sevgisizlik, güvensizlik ve terk edilme korkusu gibi duygular ortaya çıkar. Issız adamlar ‘nasılsa terk edecek’ diyerek herhangi bir kadına bağlanmak istemezler.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMA ENDİŞESİ Hayatı boyunca çabalarının sonuçlarını alamayan erkekler zaman içerisinde yeni bir şeye adım atmak için cesaretini toplayamaz. Bu nedenle yeni bir hayal kırıklığına uğramamak için konfor alanın dışına çıkmaz istemez. Kadınlar ise erkekleri yeni alanların keşfedilmesi konusunda ikna etmeye çalışır. NE İSTEDİĞİNİ BİLEMEME-KARARSIZLIK Bu durum tamamen “hem karnım doysun hem de pastam dursun” sözüyle ifade edilir. İlişki yaşamak istemeyen ıssız adamlar arkadaş kalmayı da beceremez. Çünkü ıssız adamımız sizi hayatından tamamen çıkartamazken yeni bir şeye adım atma konusunda da karar verme becerisinden yoksundur. Sizin ne istediğini bilen kararlı duruşunuz olayın çözülmesinde etkili olur. Eğer tavrınızı net bir şekilde ortaya koyamazsanız belirsizlik içinde kaybolup gidebilirsiniz. İLETİŞİMSİZLİK Ne kadar uğraşırsanız uğraşın ıssız adamlarla aynı frekans üzerinden iletişim kurmak neredeyse imkansızdır. Flörtün başlarında oldukça ilgili gözüken erkekler zaman içerisinde “yoğunum arayamıyorum, mesajına cevap verecek kadar müsait olamıyorum” demeye başlar. Boğulduğunu hisseden erkekler yavaş yavaş durumdan sizi soğutmanın yollarını arar.