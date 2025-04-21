Kadınlar dikkat! Menopoz'un etkilerini hafifletmek için zamanlama önemli: Kalp sağlığını etkiliyor mu?

Hormon tedavisi, menopoz semptomlarını hafifletmek için uzun süredir kullanılıyor. Ancak 2002 ve 2004’teki Kadın Sağlığı Girişimi çalışmaları, tedavinin felç ve meme kanseri riskini artırabileceğini göstererek tıbbi dünyada şok etkisi yarattı. Bu bulgular, hormon tedavisinin kalp sağlığı için önerilmemesine yol açtı. Yıllarca süren karışıklık, doktorların reçete yazma alışkanlıklarını değiştirdi.

YENİ ARAŞTIRMALAR: ZAMANLAMA KRİTİK

Son araştırmalar, “zamanlama hipotezi”ni destekliyor: Hormon tedavisi, menopoz başlangıcından itibaren 10 yıl içinde ve 60 yaşından önce başlandığında kalp hastalığı riskini azaltabiliyor. 2019’da yapılan bir çalışma, 60 yaş altı kadınlarda hormon tedavisinin daha uzun yaşam ve daha az kalp hastalığı ölümüyle ilişkili olduğunu gösterdi. Ancak 60 yaş sonrası veya menopozdan 10 yıl sonra tedaviye başlayanlarda riskler artabiliyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ YAKLAŞIM ÖNERİLİYOR

Uzmanlar, hormon tedavisine genel bir yaklaşımdan ziyade bireysel faktörlere dayalı kararlar alınmasını savunuyor. Yaş, sağlık durumu ve menopozun başlangıcından geçen süre, tedavinin güvenliğini ve etkinliğini belirliyor. Kadınların sağlık uzmanlarıyla riskleri ve faydaları tartışması, en uygun tedavi yöntemini seçmesi için kritik.

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