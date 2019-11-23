Kadınlar Doğu'ya özgü sembolleri halılara üç boyutlu işliyor

HÜSEYİN YILDIZ / BÜLENT MAVZER - Iğdır Üniversitesince hayata geçirilen atölyede kadınlar, geleneksel halı ve kilimleri üç boyutlu dokuyor.

Dokumacılık sektörünün yeniliklerinden olan üç boyutlu dokuma, üniversitenin başlattığı çalışmayla yöre kadınlarının gelir kaynağı oldu.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), İl Özel İdaresi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından da desteklenen projeyle 25 kadın, hem aile ekonomisine katkıda bulunuyor hem de meslek öğreniyor. Proje kapsamında üniversitenin Karaağaç Yerleşkesi'nde kurulan atölyede Türk bayrağı, Ağrı Dağı ve yöreye özgü semboller kadınlar tarafından üç boyutlu olarak halı ve kilimlere işleniyor.

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Cavit Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak geleneksel halı ve kilimlerin aslını bozmadan, bugünün şartlarına uyarlayarak farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Son olarak çalışmalarına çağdaş bir form katmak amacıyla üç boyutlu kilim çalışması yaptıklarını anlatan Polat, "Üç boyutlu çalışmalar yaptığımız bazı çalışmalardandır. Bu çalışmalarımızda özellikle ev kadınları istihdam ediliyor ve meslek öğretiliyor." dedi.