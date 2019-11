Kadınlar Doğu'ya özgü sembolleri halılara üç boyutlu işliyor

Cumhurbaşkanlığı sayesinde çalışmaya katıldıklarını belirten Polat, "Eğer ileride başarılı olursak, her eve bir tezgah vererek 'Her kadın bir usta, her ev bir atölye' sloganıyla projemizi sürdürmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölüm Başkanı Melahat Teleri ise ilk etapta Türk bayrağı yaparak çalışmaya başladıklarını aktardı. Başarılı olunca büyük tezgahlarda yeni çalışmalar yaptıklarını dile getiren Teleri, şunları söyledi:

"Türk bayrağıyla ülkemizin önemli bir değeri olan Ağrı Dağı'nı da yapmaya başladık ve devamında Iğdır'ın sembollerini yaptık. Bu yöntem, üzerine kabartmalı dokumayı ilmek ilmek işleyerek yaptığımız halı-kilim karışımı bir yöntemdir. Bu da kursiyerlerimize tek tip eğitim değil de hem halı dokuması hem de kilim dokumasını birlikte öğrenme fırsatı vermiş oluyor. Bu sayede kursa gelen kadınlarımız iki çeşit dokumayı öğrenmiş oluyor."

Kursiyerlerden Arzu Algan da kursa arkadaşlarının vesilesiyle katıldığını anlatarak "İŞKUR'da yapılan kura ile projeye dahil oldum. Şimdi hem meslek öğreniyorum hem de buradan aldığım maaş ile aile ekonomisine katkıda bulunuyorum. Bu proje çok güzel, eskiden büyüklerimiz halı kilim dokuyordu, biz de bunu öğreniyoruz ve çocuklarımıza bunu öğretmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.