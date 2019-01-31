Kadınlar en iyi öğretmen olacak

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol Devteşti Mahallesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, eğitim çalışmalarından aile bütünlü eğitimi esas aldıklarını söyledi.

Demirkol, mahalle gezileri kapsamında Devteşti Mahallesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Demirkol, Haliliye belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Vatandaşların öneri istek ve taleplerini de dinleyen Demirkol, çözümü için ilgili müdürlüklere talimat verdi.

Demirkol, daha sonra Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Devteşti Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezini ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim, el sanatları, dikiş- nakış, filografi, kuaför ve bilgisayar alanlarında kursların verildiği merkezde eğitmenler ve kursiyerlerle görüşen Demirkol, yapılan faaliyetlerle ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Demirkol, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada "Haliliye Belediyesi olarak halkımızın her kesiminin hizmetindeyiz. 2014 yılından bu tarafa kadın destek merkezlerimizde kadınlarımıza eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler, çeşitli el sanatları, dikiş nakış, kuaförlük, okuma yazma ve bunun gibi çeşitli branşlarda eğitimler verilmektedir. Kadın ailenin temel direğidir. Kadınlarımızın eğitimli olması ve çocuklarını da yetiştirirken iyi bir öğretmen olmalarını istemekteyiz. Kadınlarımız geldiklerinde çocuklarını kreş bölümüne bırakmaktadır. Bir kısım kadınlarımız bu kurslarla aile bütçesine katkı sunmaktadır. Devteşti Mahallemizde kadın ve çocuklarımızın istifade edecekleri bir kadın ve çocuk merkezi inşa ediyoruz bu kadın ve çocuk merkezimizde kadınlarımız bebek yaştaki çocuklarını kreşlere bırakacak ve kendileri eğitim alacaktır. Okuma yama, kuran ı kerim öğrenme ve meslek edinme kurslarına katılacaklar ve hobilerini gerçekleştirme hususunda Haliliye belediyesi personelleri tarafından eğitimler verilecektir. Bu merkezimizde aile bütünlüğü içerisinde ilkokul çağındaki çocuklarımız orada eğitim göreceklerdir. Kadınlarımızın ayrıca spor yapmaları için de engelliler için ayrı olmak üzere iki adet havuzumuz var ve spor salonlarımız olacak. Kadınlarımıza hayırlı olsun kadınlarımızı en iyi şekilde evlatlarını yetiştirecek ve kadınlarımız en iyi öğretmen olacak. İnşallah Haliliyemizde çocuklarımız pırıl pırıl, tertemiz ilimde, irfan da ve teknikte en iyi şekilde yetişecektir" ifadelerine yer verdi.

Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezinde eğitim gören kursiyerlerde Demirkol’a yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Demirkol, atölyelerdeki çalışmaları da yerinde inceledikten sonra merkezden ayrıldı.