Kadınlar erkeklerden ne bekler?

Bu sebeple kadınların ilişkilerinde aslında neler istediklerine Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu’ndan dinleyelim. KADINLARIN VAZGEÇİLMEZ ŞİKAYETİ ERKEKLERİN YÜZEYSELLİĞİ Detay ve ayrıntılara dikkat etmenizi ister. Kadınların ilişki içerisinde en çok şikayet ettikleri şey erkeklerin yüzeysel davranışlarıdır. Bir konu konuşulurken kadınlar konunun detayına dikkat etmeyi severler. Konuyu karşı tarafa anlatırken de akış içerisinde detaylara dikkat edilmesini isterler. Soracağınız bir soru, göstereceğiniz bir ince düşünce sizin dikkatli olduğunuzu hissettirecektir. Örneğin; değişiklikleri fark ettiğinizi göstermenizi isterler. Saçını değiştirdiğinde değişikliği fark ettiğinizi söylemeniz, kıyafetindeki aksesuarların uyumuna vurgu yapmanız, arkadaşıyla diyalogunda bir detayı sormanız gibi ayrıntıları yakalamanız hoşuna gider. GÜVEN VERMENİZİ BEKLER Güven vermenizi bekler. Birçok kadın hem kendi geçmiş yaşantıları sonucu hem de çevresinde kız arkadaşları, ailesi etrafında gördükleri sebebiyle erkeklere güvenmekte güçlük çeker. Erkeklerin kendilerine hangi amaçla yaklaştıklarını bilemedikleri için bir duvar örerler. Yaşadığı deneyimler sonucunda sadakatsizlikle karşılaşmış, aldatılmış yada kendisine yalan söylendiğini hissetmiş birçok kadın ilişkinin en başında her şeyden önce bir güvence bekler.

Dolayısıyla da her başladığı yeni ilişkide bunun bir önceki ilişkisi gibi olmamasını ister. Bu güveni ilişkinin başından verebilmek akış içerisinde huzur sağlayacaktır. Güvensiz ilişkilerde kıskançlıklar ve tatminsizlikler artacak, saygı azalacak ve tartışmalar başlayacaktır. Özel olmak, değerli hissetmek ister. Sevildiğinin ve arzulandığının farkında olmak ister. Sadece duygusal olarak sevildiğinden emin olmakta kadınlara yetmez. Dış görünüş olarak çekici olduğunu, sevdiğinin onu arzuladığını da hissetmek ister. ARZULANDIĞINI HİSSEDEN KADIN KENDİSİNİ DAHA ÇEKİCİ BULUR Bu şekilde kendisini daha çekici bulur ve kadınsı yönü ortaya çıkar. Bu yönü ortaya çıkaramayan ilişkilerde kadınlar erkeklerin görevlerini üstlenir, daha erkeksi davranır ve ilişkide daha baskın olurlar. Fiziken de yeterli olduğunu beğenildiğini duymak ister. Beklenmedik anlarda bu konuda yapacağınız övgüler, ufak iltifatlar dişil enerjisinin artmasına neden olacaktır. Kendisiyle samimice içten ilgilenilmesini ister. Birçok ilişkide ilgilenildiğinden söz edilir ancak birlikte geçirilen vakitlerin birçoğu da kaliteli vakitler değildir. Kaliteli vakitler bir kadın için sözel durumların ağırlıkta olduğu aktivitelerdir. Kendilerini anlatmak isterler. karşılarında iyi bir dinleyici olmasını isterler. Çoğu zaman arkadaşça sohbet edebilmeyi vakit geçirebilmeyi ister.

İHTİYAÇLARININ NE OLDUĞUNUN FARKINA VARILMASINI İSTER Derinliklerinin anlaşılmasını ister. Bu maddeden kastım, kızdıklarında tepkilerinin nasıl olduğunun, ihtiyaçlarının neler olduğunun farkına varılmasını isterler. Üstelik bunun çoğu zaman geri bildirim vermeden anlaşılmasını isterler. Eğer geri bildirim vermeden o ihtiyacı anlık olarak fark edip uygun davranış gösterebilirseniz, o zaman bir kadın için onu tamamlayan erkek olabilirsiniz. Bazen de geri bildirim verirler ancak onun hemen düzelmesini isterler. Geri bildirim aldığınızda onu hemen gerçekleştirmek anlaşıldığını hissettireceği için mutlu edecektir. Yanındaki kişinin kendisini temsil ettiğini düşünür ve temizliğe, kişisel bakıma ve ruhsal güç kavramlarına dikkat eder. Kişisel hijyene dikkat ederler. Güzel kokmak, duş almak, dişleri fırçalamak, temiz giyinmek gibi. Ayrıca ruhsal olarak da güçlü görünmenizi ister. MUTLU EDEBİLDİĞİNİ GÖRMEK İSTER Mutlu edebildiğini görmek ister. Sürekli şikayet halinde olan erkekler pek çekici gelmez. Kadınlar kendilerinin mutlu edebildiğini gördüklerinde mutlu hissedebilirler. Yapılanlar konusunda mutluluğunuzu yansıtmak kadınında mutlu olmasını sağlayacaktır.