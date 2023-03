Kadınlar Günü 2023 Google'da doodle oldu! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü neden kutlanır ve ne zaman ortaya çıktı?

Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için doodle hazırladı. Her yıl Mart ayının 8. gününde kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu yıl Çarşamba gününe denk geldi. Bu gün, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında bilgiler...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ GOOGLE'DA DOODLE OLDU!

Google, özel doodle tasarımı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hatırlattı. Özel günlerde doodle tasarlayan dünyaca ünlü arama motoru devi Google'ın anasayfasında yer verdiği doodle'ın ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlam ve önemi merak konusu oldu.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI, NEDEN KUTLANIR?

Kadınların diğer başka çalışanlarla eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı olarak görülmekte olan 8 Mart 1857 tarihinde Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın, düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grev yapmaya başlamıştı. Bu grevler esnasında çıkmış olan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda aralarından 120 kadın işçi can vermiştir. Olayların ardından 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her sene "Kadın Günü" olarak kutlanmasına karar verilmiştir.

İlk senelerde belli bir tarih belirlenlememişti ancak her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak belirlenmesi 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirilmiştir.

Bu kıymetli günün adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlenmiştir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı senelerin sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme gelmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etmiştir.