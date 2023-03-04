HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadınlar Günü ne zaman, hangi gün kutlanıyor? İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışı...

Kadınlar Günü ne zaman, hangi gün kutlanıyor? İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışı...

04.03.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kadınlar Günü'nün ne zaman kutlandığı ve tarihçesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş olan günün temelinde kadınların hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması bulunuyor. Peki, Kadınlar Günü ne zaman, hangi gün kutlanıyor? İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışı...

Kadınlar Günü ne zaman, hangi gün kutlanıyor? İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışı...

Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken birçok kişi de internette konuya dair yaptıkları araştırmalara hız verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ABD'de bulunan bir tekstil fabrikasında grev yapmaya başlayan 120 kadının hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkmıştır. İşte Dünya Kadınlar Günü hakkında bilgiler...

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu yıl Çarşamba gününe denk gelmektedir.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kadınların diğer başka çalışanlarla eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı olarak görülmekte olan 8 Mart 1857 tarihinde Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın, düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grev yapmaya başlamıştı. Bu grevler esnasında çıkmış olan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda aralarından 120 kadın işçi can vermiştir. Olayların ardından 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her sene "Kadın Günü" olarak kutlanmasına karar verilmiştir.

İlk senelerde belli bir tarih belirlenlememişti ancak her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak belirlenmesi 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirilmiştir.

Bu kıymetli günün adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlenmiştir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı senelerin sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme gelmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuzla'da site sakinlerinden aidat protestosuTuzla'da site sakinlerinden aidat protestosu
Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"
Hem Erdoğan'a hem 6'lı masaya rakip! Tüm gözler o toplantıdayken duyurulduHem Erdoğan'a hem 6'lı masaya rakip! Tüm gözler o toplantıdayken duyuruldu
Anahtar Kelimeler:
Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

En Çok Okunan Haberler

Depremzedeye yeni ev imkanı! 2 yıl erteleme, 18 yıl vade ve sıfır faizli kredi...

Depremzedeye yeni ev imkanı! 2 yıl erteleme, 18 yıl vade ve sıfır faizli kredi...

Türkiye İşçi Partisi’nden ‘ortak aday’ mesajı: ‘Bu karanlığa son vereceğiz!’

Türkiye İşçi Partisi’nden ‘ortak aday’ mesajı: ‘Bu karanlığa son vereceğiz!’

Ayrılık sonrası bir genel başkan daha Akşener ile yola devam edecek

Ayrılık sonrası bir genel başkan daha Akşener ile yola devam edecek

Akşener'in çağrı yaptığı İmamoğlu ile Yavaş'tan ilk açıklama

Akşener'in çağrı yaptığı İmamoğlu ile Yavaş'tan ilk açıklama

Ünlü isimlerden Meral Akşener'e tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'

Ünlü isimlerden Meral Akşener'e tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'

Ankara'da kritik görüşme! Fotoğraf geldi

Ankara'da kritik görüşme! Fotoğraf geldi

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.