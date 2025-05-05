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Kadınlar hıdrellez şenliği için seferber oldu! 2 bin gözleme pişirildi: "Türkiye'nin her yerinden köylülerimiz geldi"

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Düğüncüler köyü, bu yıl da Hıdrellez şenliğiyle binlerce kişiyi ağırladı. Baharın gelişini ve bereketi kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte köyün kadınları büyük bir imeceyle yaklaşık 2 bin gözleme pişirerek misafirlere ikram etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren hummalı bir çalışmaya başlayan 35 kadın, 250 kilo un kullanarak yufka açtı; 20 kişilik ekip ise pişirme görevini üstlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düğüncüler köyünde binlerce kişi hıdrellez şenliğinde bir araya geldi. Yaklaşık 2 bin gözlemeyi köyün kadınları pişirerek davetlilere dağıttı.

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35 KADIN SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE YUFKA AÇTI

Baharın gelişi, bereketin ve bolluğun artması için düzenlenen etkinlikte 35 kadın sabahın erken saatlerinden itibaren yufka açtı. Yaklaşık 250 kilo un kullanılırken 20 kişi ise pişirme mesaisi yaptı. Yaklaşık iki bin gözleme sıcak şekilde davetlilere ikram edildi. Şenliğe Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay ile Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen köylüler katıldı.

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KAYMAKAM DİDEM DİNÇ ÖZAY KONUŞMA YAPTI

Programda konuşan Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, "Çok güzel bir program hazırlamışlar, çok emek vermişler. Gözlemeler açılmış, çok sayıda yerden gelen vatandaşlarımız var. Birlik ve beraberliğin en çok ihtiyaç duyulduğu günlerde böyle programları çok önemsiyoruz. Buradan da o birlik, beraberlik havasını alıyoruz. Köylerimize bolluk, bereket getirsin" dedi.

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"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN KÖYLÜLERİMİZ GELDİ"

Köy sakinlerinden Mehmet Oruç ise, "Geleneksel hale getirdik. Bu yıl yenisini ekledik. Hayrımıza katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Köy muhtarı Recep Avcı ise "Gözleme, ayran ikramlarımızı bu yılda yaptık. Türkiye'nin her yerinden köylülerimiz geldi" ifadelerini kullandı.

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"HER YIL BEKLERİZ"

Her yıl geleneksel olarak bu hayrı yaptıklarını söyleyen Muhsin Kartalmış, "Türkiye'nin dört bir yanından hemşehrilerimiz katılım sağlıyor. Gözleme, ayran, helva gibi ikramlarımız var. Her yıl bekleriz" şeklinde konuştu.

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"İKİ BİN GÖZLEME PİŞTİ"

İzmir'den geldiğini ifade eden Mehmet Orhan ise "Hayrımız hayırlar getirsin. İki bin gözleme pişti, tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

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Şenlik dualar ile sona erdi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Hıdırellez gözleme
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işin yükünü ceremesini çeken analar kadınlar, keyfini süren gençler erkekler
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