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Kadınlar için önemli uyarı! Bu faktörler, adet düzensizliğine yol açabiliyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.08.2020 15:42 | Son Güncelleme

Kadın sağlığı ile ilgili en önemli konulardan biri de adet döngüsüdür. Sağlıklı her kadın ortalama 28 günde bir adet kanaması görür. Düzenli olarak gerçekleşen adet kanaması yaklaşık 3 ile 7 gün kadar sürer. Yaşanan birkaç günlük gecikmeler normal kabul edilir. Fakat bu sürenin uzaması ya da sıklaşması adet düzensizliğinin habercisi olabilir.

Kadınlar için önemli uyarı! Bu faktörler, adet düzensizliğine yol açabiliyor!

Her kadında değişebilen adet döngüsünün 21 günden daha kısa olması sık adet dönemini işaret eder. 36 gün ve daha uzun bir sürede gerçekleşmesi ise seyrek adet dönemini gösterir. Her iki durumda adet düzensizliğinin habercisi olabilir. Bu yazıda sizlere adet düzensizliğine neden olan etkenlerden bahsedeceğiz.

ADET DÜZENSİZLİĞİNİZİN NEDENLERİ ŞUNLAR OLABİLİR!

Fizyolojik nedenler: Hızlı kilo değişimleri, dış gebelik, beslenme tarzındaki farklılıklar, ağır egzersizler, stres ya da depresyon, iklim ve çevre değişikliği adet düzensizliğini tetikleyebilir. Bununla birlikte karaciğer ve böbrekteki kronik hastalıkların varlığı da bu duruma neden olabilir.

Hormonal nedenler: Düzenli adet döngüsü için vücuttaki hormonların sağlıklı çalışması gerekir. Aksi durumda hormonal dengesizlikler adet düzensizliğine yol açabilirler.

Polikistik over sendromu: Adet düzensizliklerinin en yaygın sebeplerinden biridir. Yumurtalıklarda küçük ve iyi huylu çok sayıda kistin oluşumu şeklinde görülür. Aynı zamanda kısırlık, fazla kilolar, aşırı tüylenme gibi durumlara da yol açar.

Tiroit hastalıkları: Tiroit hormonlarının yetersiz ya da aşırı salgılandığı durumlarda adet düzeni olumsuz etkilenir. Düşük tiroit hormonu daha uzun ve ağrılı bir adet geçirmeye neden olur. Yüksek tiroit ise daha kısa ve hafif ağrılı bir adet anlamına gelebilir.

Miyomlar: Rahim duvarında ortaya çıkan kas tümörleridir. Bu tümörler genellikle kansersizdir. Fakat miyomlar adetin çok daha ağrılı ve şiddetli geçmesine neden olabilir.

Çikolata kisti: Üreme dönemindeki her 10 kadından birinde görülür. Adet döneminde ağır kanamaya, kramp ya da ağrılara ve periyotlar arasında kanamaya neden olur.

Düzenli olarak kullanılan ilaçların yan etkileri: Bazı ilaçlar adet döngüsü ve düzenini bozabilir. Hormon ilaçları, kan incelticiler, tiroit ilaçları, antidepresanlar, aspirin ve ibuprofen başlıcalarıdır.

Yumurtalık ve rahim kanserleri: Bu türdeki kanserler adet dönemlerini ve şiddetini etkileyebilir. Cinsel ilişki esnasında ya da ardından kanama ve sıra dışı akıntı bu kanserlerin diğer belirtilerdir.

Diyabet ve benzeri hastalıklar: Hem diyabet hastalığının kendisi hem de ortaya çıkardığı komplikasyonlar adet düzensizliğine yol açabilir.

Tüm bunların yanı sıra yoğun sigara ve alkol kullanımı, rahim duvarının fazla büyümesi, doğum kontrol haplarının kullanılması, pelvik iltihaplanması gibi nedenler de adet düzensizliğinin sebeplerindendir. Bahsi geçen şikayetlerin bir çoğunun tespiti doktor kontrolü ile mümkündür. Bu nedenle herhangi bir belirtinin görülmesi durumunda muayene ya da gerekli testlerin yaptırılması tanı ve tedavi için oldukça önemlidir.

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