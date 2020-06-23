Kadınlar neden orgazm taklidi yapar?

Orgazm aslında sadece erkekler için önemliymiş gibi algılansa da kadınların mutlu ve sağlıklı bir cinsel birliktelik yaşamaları için de çok önemlidir. Ancak cinsel konularda kadınlar erkekler kadar baskın değillerdir ve cinsellik hakkında konuşmaktan hoşlanmazlar. Utanma duygusu ve toplumsal kurallar yüzünden kadınlar cinselliklerini yaşayamamış, kulaktan dolma bilgilerle hareket ederek cinsel problemlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamışlardır. Bu yüzden yalnızca onda bir oranında kadın orgazmı yaşayabiliyor.
Kadınlar büyük oranda klitoral uyarılma yaşarlar. Cinsel birleşme olmadan da yaşanabilen bu orgazm çeşidi kadınların hazzın doruklarına ulaşmasını sağlarken klitoral uyarılma olmadan orgazma ulaşabilen kadınların oranı sadece %30'dur. Mastürbasyon yaparak orgazm yaşayan kadınların oranı ise %34'tür.
Kadınların orgazm şekli aslında bir nevi erkeklerin yaşadıkları orgazm gibidir. Cinsel birleşme sırasında nasıl penisde sertleşme meydana gelebilmesi için bir kan akımı oluşması gerekiyorsa vajinada da aynı şekilde bir kan akımı olur. Penisin sertleşmesi ile vajinanın ıslanması aslında aynı şeydir. Kadınlar orgazm yaşadıklarında uterus ve etrafındaki kaslarda seyirme ve ritmik kasılmalar meydana gelir.
Kadının tahrik olmasını sağlayan, beyindeki limbik ve hipotalamus denilen sistemsel yapılardır. Bununla birlikte kadında bulunan hormonlar da cinsel fonksiyonları etkiler, yani androjen hormonu orgazm ve cinsel tahrik üzerinde etkiliyken östrojen hormonu ise vajinanın kan akımını sağlamada etkilidir.
Çoğunlukla erkeklerden çok kadınların yaptığı orgazm taklidi yani sahte orgazm aslında genel olarak bakıldığında tamamen "cinsel suçluluk" duygusu yüzünden ortaya çıkan bir durumdur. Ancak kadınların orgazm taklidi yapmalarının pek çok nedeni vardır. Bu nedenler şu şekildedir:
Tüm bu nedenlerin altında terk edilme korkusu ve erkeğin egosunu tatmin etme isteği vardır. Orgazm olamayan kadın partnerini memnun edebilmek için kendini orgazm taklidi yapmaya mecbur hisseder. Hatta kadınlar seks esnasında yorulduklarında ve bunu eşlerine söyleyemediklerinde bile çareyi orgazm taklidi yaparak seksi bitirmekte bulurlar. Ancak orgazm taklidi yapmak bir anlamda eşlere cinsel hiçbir sorun yaşanmadığını işaret eder. Erkekler her şeyin yolunda olduğunu zannederken birden bazı sorunlar patlak vermeye başlar.
Sahte orgazm eğer uzun süre devam ederse cinsel sorunlar yüzünden ilişkiler çıkmaza girebilir ya da daha büyük cinsel problemler ortaya çıkabilir. Kadınlar cinsel anlamda bir özgüven kaybı yaşayabilir, kendilerini eksik hissetmeye başlayabilirler. Bu yüzden sağlıklı bir cinsel ilişki için orgazm taklidi yapmayı bırakın ve seksi içinizden geldiği gibi yaşayın. Sağlıklı bir cinsel yaşam ancak her iki tarafın mutluluğu ile sağlanabilir. Cinsel yönden mutlu olan çiftler hem daha huzurlu olurlar hem de birbirlerine karşı sevecen ve hoşgörülü davranırlar. Hatta eşinize aslında orgazm taklidi yapmak zorunda kaldığınızı ve bunun nedenlerini anlatabilir, nasıl bir ilişki istediğinizi, nelerden hoşlanıp hoşlanmadığınızı dile getirebilirsiniz. Bunu itiraf etmek elbette zor olacaktır ancak geri dönüşü olmayan bir yola girmektense bu yol sizi çözüme ulaştıracaktır. Çünkü eğer partneriniz sizin orgazm taklidi yaptığınızı fark ederse içinde sürekli bir şüpheyle yaşamak zorunda kalır. Her cinsel ilişkide sizin rol yapıp yapmadığınızı düşünmeye başlar. Bu da hem kendini yetersiz görmesine hem de başaramama korkusuna kapılmasına yani performans anksiyetesine yol açar.
İlişkide karşılıklı isteklerinizi ve beklentilerinizi konuşursanız sahte orgazma gerek kalmadan cinsel doyuma kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Orgazm olabilmek için öncelikle cinsellik konusunda istekli olmalı ve zevk almaya odaklanmalısınız. Cinselliği bir tabu olarak görmekten vazgeçip cinsellikle ilgili konular hakkında bilgi sahibi olmaya çalışın. Cinselliği öğrenmeye önce kendi vücudunuzdan başlayabilirsiniz. Zevk aldığınız noktaları belirleyin. Kendinizi tanımanın en iyi yolu mastürbasyon yapmaktır. Bunu bir utanç kaynağı haline getirmeyin. Bu sizin cinselliği sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeniz için atacağınız önemli bir adımdır. Her şeye rağmen cinsellikle ilgili problem yaşarsanız ve orgazm olamama probleminiz devam ederse mutlaka bir cinsel terapistten yardım almalısınız.
Kadınların sahte orgazmı kurtuluş gibi görmesinin bir nedeninin de orgazm olamama sorunu olduğundan bahsetmiştik. Peki kadınlar neden orgazm olamazlar?
Öncelikle kadında var olan bu problemler tespit edilip orgazm olamama nedeni belirlendikten sonra tedavi aşamasına geçilmelidir. Bu aşamada eşlerin birbirlerine destek olmaları ve sabretmeleri çok önemlidir. Orgazm olamamanın altında yatan neden bulunduğunda ve kadınlar cinselliklerini doyasıya yaşamaya başladıklarında sahte orgazm sadece bir terim olarak hayatımızda yer alacak. Böylece mutlu bir cinsel birlikteliği olan çiftlerin sahte orgazma başvurmalarına da gerek kalmayacak.
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