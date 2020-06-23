Kadınlar neden orgazm taklidi yapar?

Orgazm aslında sadece erkekler için önemliymiş gibi algılansa da kadınların mutlu ve sağlıklı bir cinsel birliktelik yaşamaları için de çok önemlidir. Ancak cinsel konularda kadınlar erkekler kadar baskın değillerdir ve cinsellik hakkında konuşmaktan hoşlanmazlar. Utanma duygusu ve toplumsal kurallar yüzünden kadınlar cinselliklerini yaşayamamış, kulaktan dolma bilgilerle hareket ederek cinsel problemlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamışlardır. Bu yüzden yalnızca onda bir oranında kadın orgazmı yaşayabiliyor. Kadınlar büyük oranda klitoral uyarılma yaşarlar. Cinsel birleşme olmadan da yaşanabilen bu orgazm çeşidi kadınların hazzın doruklarına ulaşmasını sağlarken klitoral uyarılma olmadan orgazma ulaşabilen kadınların oranı sadece %30'dur. Mastürbasyon yaparak orgazm yaşayan kadınların oranı ise %34'tür. Kadınlar Nasıl Orgazm Olur? Kadınların orgazm şekli aslında bir nevi erkeklerin yaşadıkları orgazm gibidir. Cinsel birleşme sırasında nasıl penisde sertleşme meydana gelebilmesi için bir kan akımı oluşması gerekiyorsa vajinada da aynı şekilde bir kan akımı olur. Penisin sertleşmesi ile vajinanın ıslanması aslında aynı şeydir. Kadınlar orgazm yaşadıklarında uterus ve etrafındaki kaslarda seyirme ve ritmik kasılmalar meydana gelir.

Kadının tahrik olmasını sağlayan, beyindeki limbik ve hipotalamus denilen sistemsel yapılardır. Bununla birlikte kadında bulunan hormonlar da cinsel fonksiyonları etkiler, yani androjen hormonu orgazm ve cinsel tahrik üzerinde etkiliyken östrojen hormonu ise vajinanın kan akımını sağlamada etkilidir. Sahte Orgazm Nedir? Kim Neden Yapar? Çoğunlukla erkeklerden çok kadınların yaptığı orgazm taklidi yani sahte orgazm aslında genel olarak bakıldığında tamamen "cinsel suçluluk" duygusu yüzünden ortaya çıkan bir durumdur. Ancak kadınların orgazm taklidi yapmalarının pek çok nedeni vardır. Bu nedenler şu şekildedir: Kadınların partnerlerine yatakta iyi olduklarını hissettirmek istemeleri

Başaramama kaygısı

Erkeğin erken boşalması

Depresyon

Stres

Anksiyete

Kendini tahrik ederek havaya girme isteği

Yataktaki beceriler konusunda özgüven eksikliği

Kendi vücudunu beğenmeme

Orgazm olamama

Seksin olumsuz sonuçlanma olasılığı yüzünden duyulan endişe

Eşine karşı savunmasız ve isteksiz görünmek istememe

Seks sonrasında partnerinin üzerinde olumlu etki bırakma isteği Tüm bu nedenlerin altında terk edilme korkusu ve erkeğin egosunu tatmin etme isteği vardır. Orgazm olamayan kadın partnerini memnun edebilmek için kendini orgazm taklidi yapmaya mecbur hisseder. Hatta kadınlar seks esnasında yorulduklarında ve bunu eşlerine söyleyemediklerinde bile çareyi orgazm taklidi yaparak seksi bitirmekte bulurlar. Ancak orgazm taklidi yapmak bir anlamda eşlere cinsel hiçbir sorun yaşanmadığını işaret eder. Erkekler her şeyin yolunda olduğunu zannederken birden bazı sorunlar patlak vermeye başlar.

Cinsel Tabularınızı Yıkın Sahte orgazm eğer uzun süre devam ederse cinsel sorunlar yüzünden ilişkiler çıkmaza girebilir ya da daha büyük cinsel problemler ortaya çıkabilir. Kadınlar cinsel anlamda bir özgüven kaybı yaşayabilir, kendilerini eksik hissetmeye başlayabilirler. Bu yüzden sağlıklı bir cinsel ilişki için orgazm taklidi yapmayı bırakın ve seksi içinizden geldiği gibi yaşayın. Sağlıklı bir cinsel yaşam ancak her iki tarafın mutluluğu ile sağlanabilir. Cinsel yönden mutlu olan çiftler hem daha huzurlu olurlar hem de birbirlerine karşı sevecen ve hoşgörülü davranırlar. Hatta eşinize aslında orgazm taklidi yapmak zorunda kaldığınızı ve bunun nedenlerini anlatabilir, nasıl bir ilişki istediğinizi, nelerden hoşlanıp hoşlanmadığınızı dile getirebilirsiniz. Bunu itiraf etmek elbette zor olacaktır ancak geri dönüşü olmayan bir yola girmektense bu yol sizi çözüme ulaştıracaktır. Çünkü eğer partneriniz sizin orgazm taklidi yaptığınızı fark ederse içinde sürekli bir şüpheyle yaşamak zorunda kalır. Her cinsel ilişkide sizin rol yapıp yapmadığınızı düşünmeye başlar. Bu da hem kendini yetersiz görmesine hem de başaramama korkusuna kapılmasına yani performans anksiyetesine yol açar.