Kadınlar, şiddete karşı 'muay thai’ öğreniyor

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- DÖVÜŞ sporlarına son yıllarda ev kadınları ve genç kızlar yoğun ilgi gösterirken Samsun’da düzenlenen kick boks ve muay thai kurslarına katılan kadınlar ‘kadına şiddet’ olaylarının arttığını ve bu nedenle kendilerini savunmak için kurslara katıldıklarını ifade etti. Kadınlar kendilerini savunmanın yanı sıra sporlar sayesinde kilo verdiklerini ve kendilerine olan özgüvenin geliştiğini söyledi.

Samsun’da Atakum İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen kurslara katılan 40 kursiyerin 15'i kadınlardan oluşuyor. 'Kick boks' ve muay thai antrenörü Fahri Kılıçaslan, haftanın dört günü 2’şer saat düzenlenen antrenmanlara yoğun katılım olduğunu belirterek, "Yediden yetmişe her yaş gurubundan kursiyerimiz mevcut. Çocuklarımız, genç kızlarımız, ev hanımları bu sporu öğrenmek için çaba harcıyor. Bu bir dövüş sporu son dönemde özellikle genç kız ve kadınların bu tür savunma sporlarına taleplerinin arttığını görüyoruz. Bayanlar hem kilo vermek hem de kendilerini muhafaza etmek için bu sporu seçiyorlar. Bir dal kadar ince, bir ağaç kadar sert bir spor bu. Özellikle ev hanımı ve öğrenciler de kursa geliyorlar. Dışarıda kadına şiddet olaylarına karşı bu sporu tercih ettiklerini söylüyorlar. 'Kick boks' ünlülerin sporu olarak da kadınlar tarafından görülüyor. Son dönemde kadınların bu spora ilgisinin arttığını söyleyebilirim” dedi.