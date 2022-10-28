Kadınlar ufacık detayların görünümü ne kadar değiştirebileceğini gösteriyor

Bedenimizde yer alan ufacık kısımlar bile tüm görünüşümüzü değiştirebiliyor. Kaşların yanlış alınması, yanlış saç rengi gibi durumlar bambaşka biri gibi görünmenize neden olabiliyor. Bazı kişiler görünüşlerini değiştirmek için estetik operasyonlar yaptırırken bazıları daha ufak müdahalelerle de bambaşka bir görünüme kavuşabiliyor. İşte görünüşünde değişikliğe giden kadınların paylaşımları...

“Rinoplasti öncesi ve sonrası”



“Çene öncesi ve sonrası”



“Cildimdeki değişime ve güneş hasarını tersine çevirmek için neler yapılabileceğine inanamadım.”



Makyajın gücü



“Dün gece kendi saçımı kesip boyamadan önce ve sonra”



“Diş teli taktırdım ve üst çene ameliyatı oldum.”



“Yumuşak glam görünümünü geliştirdim.”



“Yorgun, solmuş zencefilden esmer bob’a”



“Bu hafta benim için resmen çift çene ameliyatından 1 yıl sonraydı!”



“Doğal siyahtan sarışın/griye geçtim.”



Makyaj ilerlemesi





