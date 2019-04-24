Kadınlara müjde! Çikolata kisti testi için artık 7,5 yıl beklemenize gerek yok

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, çığır açan testle ilgili şu bilgileri verdi:

OPERASYONA GEREK KALMAYACAK

“Bu test endometriozis tanısında adeta bir çığır açıyor. Endometriozis olgularının yüzde 90’ını saptayabilen bu test, yıllardır ızdırap çeken kadınların kurtulması demek.

Kandaki küçük DNA fragmanlarını saptayan bu test sayesinde, kadınlar tanı konması için operasyon geçirmek zorunda kalmayacak. Bazı olguların tanısının konması için yıllar geçtiği bilinen bir gerçek ama bu testle sonuca birkaç gün içinde ulaşabiliyoruz.

Mitomik Endometriozis Testi Oxford Üniversitesi uzmanları tarafından geliştirildi. 10 endometriozisli olgunun 9’unun kan örneğinde varlığı saptanan yeni bulunan bir biomarker sayesinde, hastalığın erken döneminde bile tanı koymak mümkün olabiliyor.

Testin şu anki maliyeti oldukça yüksek (250 Pound) ama kısa bir süre sonra daha uygun seviyelere inebilir. İngiliz bilim adamlarının geliştirdiği bu testi yaptırmak önümüzdeki 8-9 ay içinde mümkün olabilecek.