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Kadınlara müjde! Çikolata kisti testi için artık 7,5 yıl beklemenize gerek yok

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 24.04.2019 11:28 | Son Güncelleme

Artık çikolata kisti (yumurtalıklardaki endometriozis) olan kadınlara bu tanının konması için 7,5 yıl beklenmesine gerek yok. Olguların yüzde 90’ı tek bir kan testiyle birkaç günde tanımlanabilecek.

Kadınlara müjde! Çikolata kisti testi için artık 7,5 yıl beklemenize gerek yok

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, çığır açan testle ilgili şu bilgileri verdi:

OPERASYONA GEREK KALMAYACAK

“Bu test endometriozis tanısında adeta bir çığır açıyor. Endometriozis olgularının yüzde 90’ını saptayabilen bu test, yıllardır ızdırap çeken kadınların kurtulması demek.

Kandaki küçük DNA fragmanlarını saptayan bu test sayesinde, kadınlar tanı konması için operasyon geçirmek zorunda kalmayacak. Bazı olguların tanısının konması için yıllar geçtiği bilinen bir gerçek ama bu testle sonuca birkaç gün içinde ulaşabiliyoruz.

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Mitomik Endometriozis Testi Oxford Üniversitesi uzmanları tarafından geliştirildi. 10 endometriozisli olgunun 9’unun kan örneğinde varlığı saptanan yeni bulunan bir biomarker sayesinde, hastalığın erken döneminde bile tanı koymak mümkün olabiliyor.

Testin şu anki maliyeti oldukça yüksek (250 Pound) ama kısa bir süre sonra daha uygun seviyelere inebilir. İngiliz bilim adamlarının geliştirdiği bu testi yaptırmak önümüzdeki 8-9 ay içinde mümkün olabilecek.

ENDOMETRIOZIS NEDİR?

Endometriozis en basit haliyle, rahim içi dokusunun vücudun diğer bölümlerinde gelişmeye başlaması anlamına geliyor. (Yumurtalıklar, mesane, barsak ve karın zarı gibi) Bu doku aynı rahim içinde olduğu gibi her adet döneminde şişip, kanıyor. Rahimde olduğundan farklı olarak bu kan atılamıyor ve biriktiği yerde iltihabi reaksiyon meydana getirerek, ağrı ve nedbe dokusu geliştiriyor.

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Üstelik endometriozis kadınlarda miyomlardan sonra ikinci sıklıkta görülüyor ve kadının üreme fonksiyonlarını bozuyor.

Şimdiye kadar kesin tanı koymanın tek yolu laparoskopi ile iç organların ve karın içinin incelenmesiydi. Pek çok kişi için spesifik olmayan yakınmalar nedeniyle cerrahi bir işleme karar vermek zordu.

Endometriozisi olan bazı olgular, bu tanının konması için ortalama 7,5 yıl beklemek zorunda kalıyorlar. Bu test sayesinde yüzde 90 doğrulukla yalnızca kan alınarak, birkaç gün içinde tanı konulabilecek.”

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Anahtar Kelimeler:
Endometriozis çikolata kisti

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