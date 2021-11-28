Kadınlara özel tasarlandı

FreeBuds Lipstick kutusunun kıvrımları ve tercih edilen siyah ve altın renkleri lüks hissini yaşatıyor. Kapağı açtığımızda karşılaştığımız ateş kırmızı renkteki kulaklıklar da bir o kadar güzel. Hani gece davetlerine katılmaktan hoşlananlar vardır ya, tabii böyle geceler için özenilerek giyinilir. İşte bu tip etkinliklerde hem kullanışlı hem de tamamlayıcı bir ürün olarak kullanılabilecek nadir bir kulaklık FreeBuds Lipstick.

GÜZELLİĞİN SESLİ HALİ

Her bir kulaklık, yalnızca 4.1 gram ağırlıkta. Taşıma ve şarj kutusu ise, 84.5 gram ağırlıkta. Yani çantada, ufak bir cepte dahi rahatlıkla kullanılabilir bir ürün bu.

Açık tasarımlı bu kulaklıklar, hafif yapıları sayesinde kulakta rahatlıkla konumlandırılabiliyor. Ayrıca kulak yapınıza göre ses optimizasyonu da yapılıyor.

Bluetooth 5.2 bağlantı teknolojisine sahip ürün, saniyeler içinde bağlantı kurabiliyor ve cihazlar arasında hızlıca geçişler yapabiliyorsunuz.

Şunu da belirtmekte fayda var ki, güncel bir Huawei telefonunuz varsa, ürünün tüm nimetlerinden yararlanabilirsiniz. Biliyorsunuz, bazı üreticiler, hazırladıkları ürünlerin bazı özelliklerini diğer marka cihazlarda kullanıma sunmuyor.

DOKUNMATİK MEKANİZMA

Saplarda yer verilen dokunmatik paneller, birkaç dokunuşla ihtiyaçlarınıza erişmenizi sağlıyor. Örneğin, çift dokunarak bir sonraki şarkıya geçiş yapabilir ya da gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Sesi açmak ve kapatmak için yukarı ve aşağıya kaydırmanız yeterli. Uzun süre basarak da gürültü engelleme modunu aktifleştirebilir ya da kapatabilirsiniz. Tabii AI Life uygulaması üzerinden kontrollerde ve diğer özelliklerde düzenlemeler yapabileceğinizi de ekleyelim.

Kulaklıkların her birinde 30MAh pil var. Taşıma ve şarj kutusunda da 410mAh pil mevcut. Tabii Type-C kablosu da var. Kulaklıklar, tek şarj ile aktif gürültü engelleme modu kapalıyken 4 saate kadar müzik dinlemenize imkân sunabiliyor. Aktif gürültü engelleme modu açık ise, bu süre 2.5 saat civarlarında seyrediyor.

Eğer taşıma ve şarj kutusundaki pili de kullanırsanız, yani tek şarj ile komple ürünün 24 saate kadar müzik deneyimi sunabildiğini belirtelim.

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