Kadınlara ücretsiz kanser taraması daveti...

İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda stant açarak vatandaşları hem bilgilendirdi hem de kadınları ücretsiz tarama yaptırmaları için KETEM’e davet etti.

'MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI'

Vatandaşlara bilgilendirmede bulunan İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, kanserin dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi olduğuna dikkat çekerek, "Erkeklerde en sık akciğer ve prostat kanseri, kadınlarda ise en sık meme kanseri görülmektedir. Meme kanseri her 8 kadından birini etkilemeye devam etmektedir. Erken tanının hayati önemini vurgulamak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl ekim ayında 'meme kanseri farkındalık ayı' etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu kapsamda 40-69 yaş aralığındaki kadınlarımızı ücretsiz taramalar için İlkadım KETEM’e bekliyoruz" dedi.

"ERKEN TEŞHİS, TEDAVİNİN BAŞARISI İÇİN İLK VE EN ÖNEMLİ ADIM"

KETEM Sorumlu Hekimi Dr. Emel Gülümpınar ise kadınları kendi bedenlerini tanımaya ve düzenli kontroller yapmaya çağırdı. Gülümpınar, "Kadınlarımız her ay kendi kendine meme muayenesi yaparak olağan dışı değişiklikleri fark etmeli. Ayrıca Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında 40-69 yaş aralığındaki kadınlarımıza her 2 yılda bir mamografi ve klinik meme muayenesi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Erken teşhis, tedavinin başarısı için ilk ve en önemli adımdır" diye konuştu.

Dr. Gülümpınar, Sağlık Bakanlığı'nın 2008’den bu yana Dünya Sağlık Örgütü önerileri doğrultusunda ulusal tarama programlarını sürdürdüğünü belirterek, ekim ayı boyunca İlkadım’da farklı noktalarda bilgilendirme faaliyetleriyle kadınların KETEM’e yönlendirilmesinin sağlanacağını sözlerine ekledi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır