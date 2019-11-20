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Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonuna neden olan problemler

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KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çok tuvaletiniz olduğunu düşünüyorsunuz ancak tuvalete gittiğinizde birkaç damla idrarınız oluyor, aynı zamanda acı duyuyor ve idrarınız bulanık bir hal alıyorsa idrar yolu enfeksiyonu yaşıyor olabilirsiniz. Bu can sıkıcı durumu bazı kadınlar nadiren bazıları da sıklıkla yaşayabilir. Bu listeye bir göz attığınızda enfeksiyona neyin neden olduğunu görebilirsiniz.

Ciddi hastalıklara yol açabilen bu önemli problem, belirti vermeden de ortaya çıkıp ilerleyebiliyor. İdrar yolları enfeksiyonlarından korunmada bol ve yeterli su tüketiminin yanı sıra düzenli doktor kontrollerinin de yaptırılması büyük önem taşıyor.

Tuvaletinizi yaparken muhtemelen idrar yollarınızın sağlığını pek düşünmezsiniz. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonu olduğunuzda da başka hastalığınız olduğunu düşünürsünüz. Önlenmezse başka sağlık problemlerine bile yol açabilen idrar yolu enfeksiyonunun nedenlerini bir araya getirdik.

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