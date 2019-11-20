Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonuna neden olan problemler

Ciddi hastalıklara yol açabilen bu önemli problem, belirti vermeden de ortaya çıkıp ilerleyebiliyor. İdrar yolları enfeksiyonlarından korunmada bol ve yeterli su tüketiminin yanı sıra düzenli doktor kontrollerinin de yaptırılması büyük önem taşıyor.

Tuvaletinizi yaparken muhtemelen idrar yollarınızın sağlığını pek düşünmezsiniz. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonu olduğunuzda da başka hastalığınız olduğunu düşünürsünüz. Önlenmezse başka sağlık problemlerine bile yol açabilen idrar yolu enfeksiyonunun nedenlerini bir araya getirdik.



