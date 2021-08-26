Kadınlarda kellik oranı her yıl katlanıyor! Basit bir saç dökülmesi mi, kellik mi?

Kuaförlerde saatlerce zaman geçirildiği düşünülürse kadınlar için saçları çok önemlidir. Saçların sağlıkla uzayıp dolgun görünmesi için yapılan bakımlar ile güzel sonuçlar elde edilebilir. Ancak günümüzün en büyük sorunlarından olan saç dökülmesi için sadece bakım yapmak yetmiyor. Yapılan araştırmalarda kellik sorunu sadece erkeklerde değil kadınlarda da çokca yaşanıyor.

Saçınızda meydana gelen dökülmeleri engellemek için buna neden olan durumları belirlemeli ve tedavinin güzel sonuçlar verebilmesi için önlemler almalısınız.

SAĞLIKLI BESLENME

Sağlıklı ve dengeli beslenme, bağışıklığı güçlendirdiği gibi saçlarınızın sorunsuz bir şekilde uzaması için de büyük rol oynar. Yeme alışkanlıklarınıza mutlaka; yoğurt, tarçın, yumurta, balık, mandalina, ıspanak gibi yiyecekleri eklemelisiniz. Bedeniniz için gerekli olan vitaminler saçlarınızı da besleyeceği için vitamin takviyelerinden destek alarak saç sağlığınızı koruyabilirsiniz.

HAVASIZ SAÇLAR

Havasız kalan saç derisi bir süre sonra saç dökülmelerine neden olur. Saçınızı gün içinde havalandırarak saç derisinde biriken kalıntılardan arındırabilirsiniz.

Saçtan iyi arınmamış saç kremi veya bakım ürünleri zaman içinde saç derisini kaplayarak kıl köklerinin nefes almasını engeller. Bu nedenle kullandığınız ürünlerin deriyle temasını en aza indirmelisiniz.

HORMONAL DEĞİŞİMLER

Hamilelik sürecinde yaşanan hormonal değişimler saçları güçlendirirken doğum sonrasında saçlarda dökülmelere sebebiyet verebilir. Kullanılan ilaçlar, stres veya östrojen hormonunun yoğun olarak salgılandığı zamanlarda saç dökülmeleri artabilir. Bu gibi durumlarda bir hekime başvurarak gerekli önlemler alınarak saç dökülmesi sorunu engellenebilir.

TİROİT, KANSIZLIK

Troidin fazla veya az çalışması saç dökülmelerine neden olur. Ayrıca kan değerinin düşük olması da saçlar için büyük problem oluşturur. Sağlık kuruluşunda birkaç test yaptırarak uzman hekimden doğru bilgiyi alabilir, saçlarınızı sağlığına kavuşturabilirsiniz.

SAÇKIRAN

Saçkıran, tıbbi adıyla alopesi areata en sık karşılaşılan saç derisi rahatsızlıklarından biridir. Saç derisinde bölgesel olarak ani dökülmelere neden olur. Sinir, stres veya kişinin ruhsal olarak sorun yaşamasıyla meydana gelen rahatsızlık, erken teşhis ve tedavi ile önlenebilir.

SAÇ TOPLAMA STİLİ

Saçları sımsıkı topuz yapmak, alın bölgesinde kellik oluşmasına neden olur. Saçı sürekli aynı yerden ayırmak da zaman içinde bölgesel saç dökülmesine sebebiyet verir. Saçınızın kesim ve modelini değiştirerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.



