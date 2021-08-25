Yıllardır kullanıyorlar! Hintli kadınların güzellik sırları çok eskiye dayanıyor

Hindistan, kökenleri yüzyıllarca yıl öncesine dayanan oldukça geniş bir kültüre sahiptir. Hem yaşam tarzı hem de spiritüel dünyasıyla dikkatleri üzerine çeken Hindistan’ın kendisine has bakım ritüelleri olduğu da bilinen bir gerçektir. Sizler için Hint kadınlarının yaşlanma karşıtı doğal bakım ürünlerini araştırdık. Zerdeçaldan yoğurda kadar kolayca bulabileceğiniz bu malzemelerle bakım ritüelleriniz çeşitlenecek.

ZERDEÇAL

1994 yılında güzellik kraliçesi unvanına kavuşan Aishwarya Rai Bachchan, 47 yaşında genç kızlara taş çıkartan cildi ve fiziğiyle beğeni topluyor. Güzelliğinin sırrı ise nohut unu, süt kreması ve bir tutam zerdeçal ile hazırladığı maske. Yaşlanma karşıtı bir bakım yapmayı düşünüyorsanız zerdeçal maskesine bir şans vermelisiniz.

BAL

50 yaşında olan Padma Lakshmi, kusursuz bir cilt için bal öneriyor. Ünlü model, göz çevresi hariç boyun bölgesine dek bal uyguluyor. Daha sonra hafifçe masaj yapıyor ve duruluyor. Özellikle akneli ciltler için harika bir yöntem!

SANDAL AĞACI TOZU

Ünlü bir aktrist olan Kareena Kapoor Khan, güzelliğini düzenli olarak yaptığı yogaya ve ev yapımı cilt bakım ürünlerine borçlu. Renk tonu eşitsizliğinden şikayet edenler için harika bir ürün olan sandal ağacı tozu, daha parlak bir cilde kavuşmanıza yardımcı oluyor. Kapoor ise iki damla E vitamini ve zerdeçal ile sandal ağacı tozunu karıştırarak harika bir maske hazırlıyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Canlı ve sağlıklı bir cilt için nemlendirme işlemi büyük önem taşıyor. Hindistan’ın ünlü oyuncularından biri olan Freida Pinto ise cildini nemlendirmek için antibakteriyel özelliğe sahip Hindistan cevizi yağını kullanıyor.

YOĞURT

2000 Dünya Güzeli Priyanka Chopra Jonas, güzelliğinin sırrının yoğurtta olduğunu söylüyor. Bir fincan kepekli unu bir tutam zerdeçal, birkaç damla limon suyu, gül suyu ve tam yağlı yoğurtla karıştırıyor; ardından yüzüne uygulayarak kurumasını bekliyor. Ardından ise ılık suyla yüzünü yıkıyor.

KAHVE

Güne kahve olmadan başlayamayanlardansınız bu güzellik tüyosu tam size göre! 47 yaşındaki Malaika Arora, düzenli yoganın yanında doğal ürünlerle elde ettiği bir maske sayesinde selülit savaşçısı. Kahve telvesini esmer şeker ve Hindistan cevizi yağıyla karıştıran Arora, karışımı sayesinde selülit görüntüsüne veda ediyor.

MUZ

Parlak bir cilde sahip olan 33 yaşındaki Anushka Sharma, güzelliğini muza borçlu. Bir adet olgun muzu ezerek tüm vücuduna uygulayan Sharma, ardından ise sık bir banyo ile bakım ritüelini tamamlıyor.



