Kadınları kanserden çok bu hastalık öldürüyor!

İnme çeşitleri
İskemik inme
Beyine kan sağlayan damarın daralması veya tıkanması ile kan akımının kesilmesi sonucu oluşan inmeye iskemik inme adı verilir. Ve en sık görülen inme tipidir.
Hemorajik inme
Hemorajik inmenin sebebi şişme ve basınca neden olan beyin damarlarının yırtılmasıdır.
Risk faktörleri
Yüksek tansiyon
Diyabet
Çeşitli kalp rahatsızlıkları
Sigara içmek
Şişmanlık
Yüksek kolesterol düzeyi
Alkol
Stres
Fiziksel aktivite eksikliği
Kadınların genellikle sahip oldukları belirtiler
İnme sonucu yüz felci oluşur - Yüzün bir tarafı devrilir ve nazolabial kıvrımlar (Gülme çizgileri) kaybolur. Bazen aynı taraftaki kol ve bacakta şiddetli bir acı yaşanır. İstatistikler, felç geçirmiş kadınların% 80'inde böyle belirtiler olduğunu belirtti.
Uluslararası istatistikler, kadınların erkeklerden daha inmeden öldüğünü göstermektedir. Sebeplerden biri, bazen inme belirtileri olarak kabul edilmeyen nonspesifik semptomlardır. Gebelik sırasında, doğum kontrol haplarını kullanırken, menopoz sırasında ve hormon hastlıkları vakalarında risk yüksektir.
Görme bozukluğu - Felçten kaynaklanan ani bir görme bozukluğu bir veya iki gözü etkileyebilir. Kör noktalar optik loblara zarar verdiği için de görülebilir.
Akut baş ağrısı - Baş ağrısı aniden belirir ve bazen bulantı ve kusma görülür.
Göğüsteki ani ve akut ağrı - Bu belirti bir kalp krizinde de olabilir. Ama bir kişi de hıçkırık varsa, bu inme olasılığı daha yüksektir.
Ani yorgunluk - Aktif bir kişi birdenbire ruh hali, uyuşukluk ve herhangi bir şey yapmak istememek üzere değişiklikler yaşayabilir. Dahası, kadınlar depresif hissedebilirler.
Bilinç kaybı - Bir kişi bayılırsa, yüzü kırmızı olur. Nefes darlığı ve çarpıntı oluşabilir.
Yüzün bir tarafında ağrı - İnme semptomu yüzün bir tarafında veya vücudun bir kısmında ağrı oluşturabilir.
İnme testi
Gülümseme. Gülümseyin veya felç riski altında olduğunuz bir kişiden gülümsemesini isteyin. Felç durumunda asimetrik olacak (ağzın bir köşesi hareket etmeyecek).
Eller. Ellerinizi kaldırın 90 ° açı ile 5 saniye tutun. Felç durumunda bir el düşecektir.
Konuşma. Basit bir cümle ya da bir isim söyleyin. Yavaş konuşmak ya da konuşamamak, felç belirtileri arasındadır.
Bu işaretlerden birini fark ederseniz derhal bir ambulans çağırın. Umarız bu ipuçlarına başvurmanız gerekmez. Ama aklınızın bir köşesinde mutlaka bulundurun.
Size sadece inmeyi tanımanıza yardımcı olduk. Belirtiler yaşandığı kişiye göre değişiklik gösterebilir.