Kadınları kanserden çok bu hastalık öldürüyor!

Kalıcı sakatlık ve hayati tehlikeye neden olan inmenin, son yıllarda erkeklere oranla kadınlarda daha sık görüldüğünü belirtiliyor. İstatistiklere göre, 18-40 yaş arasındaki kadınlar, aynı yaştaki erkeklere göre daha fazla inme yaşıyor. Daha çok kadınların başına gelen inmenin, kadınları meme kanserinden daha fazla öldürdüğü belirtiyor. İşte dikkat edilmesi gereken belirtiler...

İnme çeşitleri

İskemik inme

Beyine kan sağlayan damarın daralması veya tıkanması ile kan akımının kesilmesi sonucu oluşan inmeye iskemik inme adı verilir. Ve en sık görülen inme tipidir.

Hemorajik inme

Hemorajik inmenin sebebi şişme ve basınca neden olan beyin damarlarının yırtılmasıdır.

Risk faktörleri

Yüksek tansiyon

Diyabet

Çeşitli kalp rahatsızlıkları

Sigara içmek

Şişmanlık

Yüksek kolesterol düzeyi

Alkol

Stres

Fiziksel aktivite eksikliği

Kadınların genellikle sahip oldukları belirtiler

İnme sonucu yüz felci oluşur - Yüzün bir tarafı devrilir ve nazolabial kıvrımlar (Gülme çizgileri) kaybolur. Bazen aynı taraftaki kol ve bacakta şiddetli bir acı yaşanır. İstatistikler, felç geçirmiş kadınların% 80'inde böyle belirtiler olduğunu belirtti.

Uluslararası istatistikler, kadınların erkeklerden daha inmeden öldüğünü göstermektedir. Sebeplerden biri, bazen inme belirtileri olarak kabul edilmeyen nonspesifik semptomlardır. Gebelik sırasında, doğum kontrol haplarını kullanırken, menopoz sırasında ve hormon hastlıkları vakalarında risk yüksektir.

Görme bozukluğu - Felçten kaynaklanan ani bir görme bozukluğu bir veya iki gözü etkileyebilir. Kör noktalar optik loblara zarar verdiği için de görülebilir.

Akut baş ağrısı - Baş ağrısı aniden belirir ve bazen bulantı ve kusma görülür.

Göğüsteki ani ve akut ağrı - Bu belirti bir kalp krizinde de olabilir. Ama bir kişi de hıçkırık varsa, bu inme olasılığı daha yüksektir.

Ani yorgunluk - Aktif bir kişi birdenbire ruh hali, uyuşukluk ve herhangi bir şey yapmak istememek üzere değişiklikler yaşayabilir. Dahası, kadınlar depresif hissedebilirler.

Bilinç kaybı - Bir kişi bayılırsa, yüzü kırmızı olur. Nefes darlığı ve çarpıntı oluşabilir.

Yüzün bir tarafında ağrı - İnme semptomu yüzün bir tarafında veya vücudun bir kısmında ağrı oluşturabilir.

İnme testi

Gülümseme. Gülümseyin veya felç riski altında olduğunuz bir kişiden gülümsemesini isteyin. Felç durumunda asimetrik olacak (ağzın bir köşesi hareket etmeyecek).

Eller. Ellerinizi kaldırın 90 ° açı ile 5 saniye tutun. Felç durumunda bir el düşecektir.

Konuşma. Basit bir cümle ya da bir isim söyleyin. Yavaş konuşmak ya da konuşamamak, felç belirtileri arasındadır.

Bu işaretlerden birini fark ederseniz derhal bir ambulans çağırın. Umarız bu ipuçlarına başvurmanız gerekmez. Ama aklınızın bir köşesinde mutlaka bulundurun.

Size sadece inmeyi tanımanıza yardımcı olduk. Belirtiler yaşandığı kişiye göre değişiklik gösterebilir.