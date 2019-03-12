Kadınları tırnaklarına göre analiz etti! İşte ona göre 'uzak durulması gereken kadınlar'

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Marwan Alteir, bir kadının iyi bir seçim olup olmadığının tırnaklarının şeklinden ve sürdüğü ojenin renginden anlaşılabileceğini iddia ediyor.

Erkekler için tırnak rehberi hazırlayan Marwan, yeşil, sarı, kırmızı ve turuncu rengi tehlikeli olarak belirtmiş. 'İlk bakışta tırnaklar' adını verdiği 6 sayfalık rehber için, argümanının doğru olduğunu söyleyen bazı kadınlar da dahil olmak üzere binlerce kişi yanıt verdi.

Marwal, rehberin tanıtımı ise Twitter'da şu sözlerle yaptı: ''Yanlış kızı takip etmekten bıktınız mı? Kız arkadaşınızın psikopat olduğunu mu düşünüyorsunuz? 'İlk bakışta tırnaklar' kitabım size yardımcı olacaktır.''

Rehberini Twitter'da yayınladıktan snra viral olan genç adam, tırnakları renk, şekil ve uzunluklarına göre kategorilere bile ayırmış. Bu üç şeyin kombinasyonunun bir erkeğe romantik bir kadın olayı hakkında bilmesi gereken her şeyi söyleyebileceğini söylüyor. Ve ona göre en önemli şey ise renk.

Tırnakların şekilleri de en az renk kadar önemli. Dağ, stiletto ve ok gibi sivri şekiller ona göre bir çeşit silah gibi ve bu yüzden tehlikeli. Marwal kitabında hemcinslerine, 'eğer sarı ve stiletto şeklinde tırnakları olan biriyle beraberseniz lütfen bir sağlık sigortası alın'' diyor.