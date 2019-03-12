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Kadınları tırnaklarına göre analiz etti! İşte ona göre 'uzak durulması gereken kadınlar'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 12.03.2019 10:50 | Son Güncelleme

26 yaşındaki Marwan Alteir, bir kadının tırnaklarının şeklinden yola çıkarak karakterlerini analiz ettiğini iddia ediyor. Şeklin uzunluğunun, oje renginin nasıl tehlikeli olabileceğini anlatan adam bunun için erkeklere yönelik bir rehber bile hazırladı.

Kadınları tırnaklarına göre analiz etti! İşte ona göre 'uzak durulması gereken kadınlar'

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Marwan Alteir, bir kadının iyi bir seçim olup olmadığının tırnaklarının şeklinden ve sürdüğü ojenin renginden anlaşılabileceğini iddia ediyor.

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Erkekler için tırnak rehberi hazırlayan Marwan, yeşil, sarı, kırmızı ve turuncu rengi tehlikeli olarak belirtmiş. 'İlk bakışta tırnaklar' adını verdiği 6 sayfalık rehber için, argümanının doğru olduğunu söyleyen bazı kadınlar da dahil olmak üzere binlerce kişi yanıt verdi.

Marwal, rehberin tanıtımı ise Twitter'da şu sözlerle yaptı: ''Yanlış kızı takip etmekten bıktınız mı? Kız arkadaşınızın psikopat olduğunu mu düşünüyorsunuz? 'İlk bakışta tırnaklar' kitabım size yardımcı olacaktır.''

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Rehberini Twitter'da yayınladıktan snra viral olan genç adam, tırnakları renk, şekil ve uzunluklarına göre kategorilere bile ayırmış. Bu üç şeyin kombinasyonunun bir erkeğe romantik bir kadın olayı hakkında bilmesi gereken her şeyi söyleyebileceğini söylüyor. Ve ona göre en önemli şey ise renk.

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Tırnakların şekilleri de en az renk kadar önemli. Dağ, stiletto ve ok gibi sivri şekiller ona göre bir çeşit silah gibi ve bu yüzden tehlikeli. Marwal kitabında hemcinslerine, 'eğer sarı ve stiletto şeklinde tırnakları olan biriyle beraberseniz lütfen bir sağlık sigortası alın'' diyor.

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Her ne kadar Marwan, var olduğuna inandığı 12 farklı şekil hakkında ayrıntılı bir rehber sunsa da, nasıl kategorilere ayırdığı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi. Ancak, en keskin ve en ince şekillerden her ne pahasına kaçınılması gerektiğini not etti.

TIRNAK BOYUTU DA ÖNEMLİ

Marwal'ın devam ettiği üçüncü faktör ise büyüklük. Şöyle açıklıyor: 'Kızlar her zaman büyüklüğün önemli olmadığını söyler. Yanlış. Boyut önemlidir.' 'Düzenli' uzunlukta tırnakları olan kadınlar temel ve güvenli olma eğilimindedir. Tırnaklarını silah olarak kullanamadıkları için el becerileri iyidir. Orta uzunlukta tırnaklı kızlar biraz daha tehlikeli diyor. Uzun tırnaklı kadınlar ise uzak durulması gerekenlerden. El becerilerinin çok kötü olduğu ve kesinlikle tırnaklarını silah olarak kullanabileceği sonucuna varıyor.

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Genç adamın videoları YouTube'da 4.6 milyon kez izlendi ve çeyrek milyonun beğenisini kazandı .“Bu araştırmayı dünyadaki kardeşlerimi korumak için yaptım. Neye bulaştıklarını bilmeleri gerekiyor 'dedi.

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Marwan Alteir tırnak analizi

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