Kadınları tırnaklarına göre analiz etti! İşte ona göre 'uzak durulması gereken kadınlar'

Tırnakların şekilleri de en az renk kadar önemli. Dağ, stiletto ve ok gibi sivri şekiller ona göre bir çeşit silah gibi ve bu yüzden tehlikeli. Marwal kitabında hemcinslerine, 'eğer sarı ve stiletto şeklinde tırnakları olan biriyle beraberseniz lütfen bir sağlık sigortası alın'' diyor.

Rehberini Twitter'da yayınladıktan snra viral olan genç adam, tırnakları renk, şekil ve uzunluklarına göre kategorilere bile ayırmış. Bu üç şeyin kombinasyonunun bir erkeğe romantik bir kadın olayı hakkında bilmesi gereken her şeyi söyleyebileceğini söylüyor. Ve ona göre en önemli şey ise renk.

Her ne kadar Marwan, var olduğuna inandığı 12 farklı şekil hakkında ayrıntılı bir rehber sunsa da, nasıl kategorilere ayırdığı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi. Ancak, en keskin ve en ince şekillerden her ne pahasına kaçınılması gerektiğini not etti.

TIRNAK BOYUTU DA ÖNEMLİ

Marwal'ın devam ettiği üçüncü faktör ise büyüklük. Şöyle açıklıyor: 'Kızlar her zaman büyüklüğün önemli olmadığını söyler. Yanlış. Boyut önemlidir.' 'Düzenli' uzunlukta tırnakları olan kadınlar temel ve güvenli olma eğilimindedir. Tırnaklarını silah olarak kullanamadıkları için el becerileri iyidir. Orta uzunlukta tırnaklı kızlar biraz daha tehlikeli diyor. Uzun tırnaklı kadınlar ise uzak durulması gerekenlerden. El becerilerinin çok kötü olduğu ve kesinlikle tırnaklarını silah olarak kullanabileceği sonucuna varıyor.

Genç adamın videoları YouTube'da 4.6 milyon kez izlendi ve çeyrek milyonun beğenisini kazandı .“Bu araştırmayı dünyadaki kardeşlerimi korumak için yaptım. Neye bulaştıklarını bilmeleri gerekiyor 'dedi.

