Kadınların bu hastalıkları annelerinden miras kalıyor! Meme ve yumurtalık kanseri...

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER:

Fiziksel durumunuza dikkat edin: iyi uyumanız, dengeli beslenmeniz ve düzenli egzersiz yapmanız gerekir.

Sorunlarınızı içeride tutmayın, yardım için arkadaşlarınıza ve ailenize yönelin. Bazen sadece konuşacak birine ihtiyacınız olabilir.

Durumunuzun kötüleştiğini düşünüyorsanız, bir psikoterapisti ziyaret etmekten çekinmeyin.

GLAKOM (GÖZ TANSİYONU)

Kadınlar glokomdan erkeklere oranla daha sık etkilenirken, bu hastalık ile ilişkili genetik mutasyonlar kalıtsal olarak alınabilir.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER:

Check-up yaptırın. 40 yaşından önce her 2-4 yılda bir, 40 ila 54 yaş arasında her 1-2 yılda bir, 55-64 yaş arası her 1-2 yılda bir ve 65 yaşından sonra her 6 ila 12 ayda bir göz doktoruna gitmeniz gerekir.

Haftada 3 ya da daha fazla kez yürüyüş ya da koşu gibi düzenli ama ılımlı fiziksel egzersiz yapmanız gerekir. Ayrıca yoga yapabilir, ancak boynunuzu ve omuzlarınızı saran baş aşağı pozisyonlardan kaçınabilirsiniz.

VASKÜLER (DAMARSAL) HASTALIKLAR

Bir kadının vücudunda yağ birikimi genetik olarak tanımlanmıştır, bu yüzden yağ karnın etrafında yoğunlaşırsa, kardiyovasküler hastalık riskleri iki katına çıkar. Kolesterol de kalıtsal olabilir.