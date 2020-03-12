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Kadınların emeği #onunelinden kampanyasıyla TikTok’ta

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2020 16:09 | Son Güncelleme

Dünyanın önde gelen kısa video platformlarından biri olan TikTok, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın iş gücü bilincini artırmak ve üreten kadınların önemine dikkat çekmek amacıyla “Kadınların Elinden” platformu işbirliğiyle bir kampanya başlatıyor.

Kadınların emeği #onunelinden kampanyasıyla TikTok’ta

Kadınların Elinden Platformu, Türkiye'deki kadın kooperatiflerini 81 ilde hem küresel hem de yerel markaların sponsorluğunda birleştiren ilk işletme olarak biliniyor.

Onunelinden etiketiyle paylaşılan videolarda platformda yer alan kadın girişimciler; ürettikleri organik gıdaları, üretim faaliyetlerini anlattı ve üretim aşamalarını gösterdi. Büyük ilgi gören kampanyada paylaşılan videolar, 43 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı. TikTok kullanıcıları, paylaştıkları videolarda Türkiye tarihindeki önemli kadınlara vurgu yaparak, kadınlara çiçek dağıtarak da kadınlara verdikleri desteği gösterdi.

onunelinden HER ŞEY DAHA GÜZEL

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2018 yılında yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımı uluslararası standartlara göre oldukça düşük. Aynı araştırma sonuçları; eğitim düzeyinin Türkiye’deki kadınların iş gücüne katılımında en belirleyici etken olduğunu gösteriyor. TikTok bu özel günde; Anadolu kadınlarının Kadınların Elinden platformuyla elde ettikleri başarıları, onunelinden kampanyasıyla aktardı.
Kadınların Elinden Platformu Kurucusu Mustafa Alp Dumrul konuyla ilgili şöyle konuştu;

“Kadınların Elinden olarak TikTok sayesinde milyonlarca kişiye Anadolu’daki kadın kooperatiflerinin sesini duyurmayı başardık. TikTok’la gerçekleştirdiğimiz bu partneliğin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü gibi anlamlı bir günde gerçekleşmesi, aldığımız tepkilerin çok daha olumlu olmasını sağladı. Kadınların Elinden olarak hem Anadolu’da yaşayan üretici kadınları destekliyor hem de insanların doğal gıdalarla buluşmasını sağlıyoruz. “

Dumrul sözlerine devam ederek:

”Şimdiye dek ulaşabildiğimiz kişiler sınırlı sayıdaydı fakat bu partnerlikle beraber satışlarımızı artırabilir ve daha fazla üretici kadına ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Şimdiye dek gerçekleştirdiğimiz partnerliklerle karşılaştırdığımızda hiçbirinde bu kadar kısa bir zamanda bu kadar fazla etkileşim almamıştık. TikTok sayesinde; kooperatiflerde çalışarak çocuklarını okutan, evine destek olan ve para götüren üretici ve emekçi Anadolu kadınlarının daha güçlü olmasını ve Türk halkının bu konuda bilincinin artmasını sağlayacağız.” dedi.

Hatay Defne, Kastamonu Polatlı ve Zonguldak Devrek Kadın Kooperifleri ve Kadınların Elinden girişimini ve TikTok’un özel kampanyasını anlattı.

Konuyla ilgili düşüncelerini aktaran Hatay Kadın Kooperatifi’nde görev alan Mihriban Tüfekçi: 

“Çocuklarım büyüdükten sonra hayalimde olan çalışmayı kooperatif sayesinde gerçekleştirdim. Bu projeyle tanıştıktan sonra bütün hayatım değişti. Kadının aşamayacağı hiçbir şey olmadığını anladım. Kastamonu Polatlı Kadın Kooperatifi’nde görev alan Nilüfer Kart “Kızımla beraber yaşıyorum. Onun için ayakları üzerinde durabilen bir kadın örneğiyim. Evimin geçimini buradan sağlıyorum.”

Zonguldak Devrek Kadın Kooperatifi’nde yer alan Saniye Uçar:” Ürünlerimize tüm üretim aşamalarında sahip çıkıyor ve güveniyoruz. Bu aynı zamanda bizim sorumluluğumuz. Biz, insanların daha sağlıklı beslenmesini sağlamakla yükümlüyüz.” sözleriyle ifade etti.

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