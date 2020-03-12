Kadınların emeği #onunelinden kampanyasıyla TikTok’ta

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2018 yılında yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımı uluslararası standartlara göre oldukça düşük. Aynı araştırma sonuçları; eğitim düzeyinin Türkiye’deki kadınların iş gücüne katılımında en belirleyici etken olduğunu gösteriyor. TikTok bu özel günde; Anadolu kadınlarının Kadınların Elinden platformuyla elde ettikleri başarıları, onunelinden kampanyasıyla aktardı. Kadınların Elinden Platformu Kurucusu Mustafa Alp Dumrul konuyla ilgili şöyle konuştu;

Kadınların Elinden Platformu, Türkiye'deki kadın kooperatiflerini 81 ilde hem küresel hem de yerel markaların sponsorluğunda birleştiren ilk işletme olarak biliniyor.

“Kadınların Elinden olarak TikTok sayesinde milyonlarca kişiye Anadolu’daki kadın kooperatiflerinin sesini duyurmayı başardık. TikTok’la gerçekleştirdiğimiz bu partneliğin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü gibi anlamlı bir günde gerçekleşmesi, aldığımız tepkilerin çok daha olumlu olmasını sağladı. Kadınların Elinden olarak hem Anadolu’da yaşayan üretici kadınları destekliyor hem de insanların doğal gıdalarla buluşmasını sağlıyoruz. “

Dumrul sözlerine devam ederek:

”Şimdiye dek ulaşabildiğimiz kişiler sınırlı sayıdaydı fakat bu partnerlikle beraber satışlarımızı artırabilir ve daha fazla üretici kadına ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Şimdiye dek gerçekleştirdiğimiz partnerliklerle karşılaştırdığımızda hiçbirinde bu kadar kısa bir zamanda bu kadar fazla etkileşim almamıştık. TikTok sayesinde; kooperatiflerde çalışarak çocuklarını okutan, evine destek olan ve para götüren üretici ve emekçi Anadolu kadınlarının daha güçlü olmasını ve Türk halkının bu konuda bilincinin artmasını sağlayacağız.” dedi.