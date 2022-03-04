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Kadınların en büyük kâbusu: İlk ilişki denemesinde ortaya çıkıyor

04.03.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vajinismus, pek çok kadının tanışana kadar pek fikrinin olmadığı, tanıştığı zaman da endişeli günleri beraberinde getiren fobik bir durumdur. Temelinde güvensiz bağlanmayı da içeren vajinismus rahatsızlığının temelleri küçük yaşlardan itibaren atılır. Nihayetinde ilk ilişki denemesinde ortaya çıkan panik atak benzeri kalp atışlarında ve nefeste hızlanma, vücutta istemsiz kasılmalar ile psikolojik ve fiziksel olarak iyi hazırlanmadan gerçekleşen ilişki denemesi sonrası vajinismus ortaya çıkar.

Kadınların en büyük kâbusu: İlk ilişki denemesinde ortaya çıkıyor

Vajinismusla baş etmek için öncelikle korkunun temelini anlamak gerekir. Bu korkular ilk gece ile başlayabileceği gibi, çocukluk ve ergenlik döneminde duyulan olumsuz ve aslı olmayan hikayeler, şiddetli şekilde hissedilen cinselliği bastırma veya yok sayma, istismar, taciz, partner ile olan güvensiz ilişki, aileden aktarılan düşünceler de sebep olabilir. Bazen de sadece ilk ilişki denemesindeki olumsuzluklar vajinismusa yol açar.

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Cinsel bilgilerin yetersiz veya yanlış olması da vajinismusa ortam hazırlar. Vajinismusa bazen fobik davranışlar, vajinal doğum yapma korkusu, karanlık korkusu, yalnız kalma korkusu gibi durumlar eşlik edebilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Miray Sekkin Eser konu hakkında önemli bilgiler verdi.

VAJİNİSMUS NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Vajinismus tedavileri kişide olan olumsuz düşünce, korku, kaygıya yol açan sebeplerin ortadan kaldırılması ve doğru cinsel bilgilerin yerine konmasıyla başlar. Vücutta oluşan istemsiz kasılma ve korku halini, kontrol edilebilir hale getirerek beden kontrolünün sağlanması ile devam eder. Sağlıklı bir cinsellikte ağrı, acı, kanama gibi durumların yerine keyif, haz alma ve bir olmanın hissedileceği aşkın ve sevginin olması, kişinin olumlu düşüncelere sahip olması amaçlanır. Bedenin cinselliğe hazırlanması öğrenilir. Yanlış olan cinsellik algılarının düzeltilmesi gerekir.

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Bu süreçte vajinismus probleminin sadece kadında problem olmadığı, aksine çiftin birlikte değerlendirilmesi gereken bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Sorunun sadece kadının eğitilmesi ile değil, iş birliği içinde olan eş ile birlikte tedavinin başarılı olacağını bilmek gerekir. Sorunu yaşayan kadın dışında bu sorunla karşılaşan erkek de bazı problemler yaşayabilir. Erkeğin de bu olasılıklara karşı hazırlanması çiftin kendilerine ve birbirlerine olan güvenini artırır. Sabırla tedavi sürecinde gerekenleri yapan, plana uyan çiftlerde tedavi başarısı artar.

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Sonuç olarak, vajinismus tedavisi çeşitlilik gösteren, çok yönlü ele alınması gereken, tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Tedavi sürecinde uyumlu, açık fikirli, meraklı olmak, sabırla sürecin gerektirdiklerini yerine getirmek çok faydalıdır. Her şeyden önce inanmak başarmanın anahtarıdır.


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Anahtar Kelimeler:
vajinismus
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