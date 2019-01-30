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Kadınların gizlice görüntülerini çeken sapık suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 07:35 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde hastanede enjeksiyon yapılan kadınların gizlice görüntülerini çektiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.İddiaya göre, 12 Ocak akşamı hastaneye muayene için gelen A.K.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde hastanede enjeksiyon yapılan kadınların gizlice görüntülerini çektiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.
İddiaya göre, 12 Ocak akşamı hastaneye muayene için gelen A.K. isimli kadın, müşahede odasında enjeksiyon olmak için hazırlandığı sırada birinin perde altından cep telefonu ile görüntü çektiğini fark etti. Kadının durumu bildirdiği hastanenin güvenlik görevlileri, duruma müdahale ederek şüpheliyi yakaladı. Hastaneye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Emniyette şüpheli S.T.’nin (18) telefonunda yapılan incelemede hastanede çektiği görüntüler ve buna benzer onlarca görüntü ortaya çıktı. Zanlı, sorgusunda uzun zamandır kadınların gizli görüntülerini çektiğini ancak bunları herhangi bir yerde yayınlamadığını itiraf etti. İfadesinin alınmasının ardından "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla hakkında işlem başlatılan S.T., savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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