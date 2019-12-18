Kadınların korkulu rüyası: İdrar kaçırma

Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, bir çok kadının korkulu rüyası haline gelen idrar kaçırma problemi hakkında oldukça faydalı açıklamalarda bulundu.

İdrar kaçırmaya neden olanlar arasında normal ve çoklu doğum, obezite, vajinal enfeksiyonlar, menopoz, mesane iltihabı gibi çok farklı etmenler bulunur. Bu nedenle de idrar kaçırmanın tedavisinde temelde yatan sorunu bulmak ve tedavi etmek gerekir.

İDRAR KAÇIRMA NE ZAMAN SORUN OLUR?

Her insanın hayatından birkaç kez idrar kaçırma sorunu yaşaması normal sayılabilir. Kadınlarda ilerleyen yaşa bağlı olarak ortaya idrar kaçırma sorunu %30 gibi yüksek bir oranda görülür.

Normal doğum yapmış ve yaşa bağlı olarak bağ dokusu esnemiş kadınlar da ortaya çıkan idrar kaçırma pek çok kişi tarafından doğal bir süreç olarak algılansa da kesinlikle doğal bir durum değildir.

Menopoz ile birlikte idrar kaçırma sorununun arttığı ve bu sorunun kabullenilmesi gerektiğine dair bir yanlış algı vardır. Ancak gülme, öksürme ya da hapşırma gibi tepkiler esnasında, egzersiz yaparken, eşya taşırken ya da ağır kaldırırken idrar kaçırma durumu söz konusu ise mesanedeki dokuların gevşemesinden bahsetmek mümkündür ve bu durumlar kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyebilir.