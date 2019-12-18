Kadınların korkulu rüyası: İdrar kaçırma

Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, bir çok kadının korkulu rüyası haline gelen idrar kaçırma problemi hakkında oldukça faydalı açıklamalarda bulundu.
İdrar kaçırmaya neden olanlar arasında normal ve çoklu doğum, obezite, vajinal enfeksiyonlar, menopoz, mesane iltihabı gibi çok farklı etmenler bulunur. Bu nedenle de idrar kaçırmanın tedavisinde temelde yatan sorunu bulmak ve tedavi etmek gerekir.
Her insanın hayatından birkaç kez idrar kaçırma sorunu yaşaması normal sayılabilir. Kadınlarda ilerleyen yaşa bağlı olarak ortaya idrar kaçırma sorunu %30 gibi yüksek bir oranda görülür.
Normal doğum yapmış ve yaşa bağlı olarak bağ dokusu esnemiş kadınlar da ortaya çıkan idrar kaçırma pek çok kişi tarafından doğal bir süreç olarak algılansa da kesinlikle doğal bir durum değildir.
Menopoz ile birlikte idrar kaçırma sorununun arttığı ve bu sorunun kabullenilmesi gerektiğine dair bir yanlış algı vardır. Ancak gülme, öksürme ya da hapşırma gibi tepkiler esnasında, egzersiz yaparken, eşya taşırken ya da ağır kaldırırken idrar kaçırma durumu söz konusu ise mesanedeki dokuların gevşemesinden bahsetmek mümkündür ve bu durumlar kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyebilir.
İdrar kaçırma tedavisinde öncelik soruna neden olan dokuların ve kasların güçlendirilmesidir. Bu nedenle ilk aşamada cerrahi müdahale tercih edilmez. Çeşitli egzersizler ve ilaç tedavileri ile idrar kaçırma sorununa çözüm bulunabilir. Ancak ilaçların işe yaramadığı, idrar yolu iltihaplanmasının sıklaştığı ve mesanedeki sarkmanın belirginleştiği durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir.
İdrar kaçırma ameliyatı açık ya da kapalı teknikle yapılabilir. Kişinin fiziksel durumuna ve mesanedeki sarkmanın yoğunluğuna bağlı olarak teknik tercihi yapılır. Kapalı teknik ile idrar kaçırma ameliyatı olan kişiler aynı gün taburcu edilebilirken açık teknik sonrasında bir gece gözetim altında kalınması gerekebilir.
Operasyon sonrasında kişinin doktor tavsiyelerine harfiyen uyması, kabızlık gibi bölgeyi zorlayacak durumlardan kaçınacak şekilde beslenmesi, uzun süreli oturmaması ve operasyon sonrasında yaklaşık 4 hafta cinsel ilişkide bulunmaması iyileşme açısından önemlidir.
Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı
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